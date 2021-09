Werkzaamheden N373 vorderen gestaag

RODERESCH/LANGELO – De werkzaamheden aan de brug over het Groote Diep aan de N373 tussen Roderesch en Langelo vorderen gestaag. De huidige duikerbrug heeft het einde van de levensduur bereikt. Deze wordt vervangen door een verkeersbrug, om de flora en fauna in het gebied nog beter te kunnen laten ontwikkelen. Aannemer Macadam uit Bakkeveen voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Drenthe.

Afgelopen donderdag maakte Laurens Nijenhuis een foto, waarop te zien is dat de funderingspalen van de nieuwe brug al zijn geplaatst, samen met zwerfkeien die voor een natuurlijke beek moeten zorgen. De N373 is nog tot ongeveer december 2021 tussen Roderesch en Langelo afgesloten voor al het verkeer. Het fietsverkeer kan wel gebruik blijven maken van het fietspad en de fietsbrug over het Groote Diep.

Foto: Laurens Nijenhuis