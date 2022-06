Werkzaamheden waterberging Wilhelminastraat in volle gang

‘Rodermarkt is een ijkpunt, dan moet het klaar zijn’

RODEN – Steeds beter worden de resultaten van de centrumontwikkeling in Roden zichtbaar. De perken zijn aangeplant, de rotonde aan het Julianplein is klaar, net als de Kanaalstraat en de Heerestraat-Noord. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de aanleg van de waterberging in de Wilhelminastraat. De helft van de waterbassins ligt erin, wethouder Robert Meijer plaatste maandagochtend de eerste betonnen unit van de tweede helft. Voor de Rodermarkt in september moet de Wilhelminastraat er weer tiptop bij liggen.

In de Wilhelminastraat komen nog twee elementen om het water op te vangen, in de Heerestraat in totaal vier, vertelt Dick van der Sluis van Aannemersbedrijf Roelofs Infra en Milieu. Hij hield maandagochtend een korte presentatie in de inloopkeet voor wethouder Robert Meijer, een afvaardiging van de Roder Zakenkring en het journaille dat was uitgenodigd voor het aanbreken van de tweede fase in de aanleg van de waterberging in de Wilhelminastraat. Een operatie van jewelste, zeker voor een dorp. Wethouder Robert Meijer was kritisch over de centrumontwikkeling tijdens zijn raadsperiode voor de VVD bekent hij eerlijk, maar moet nu toch toegeven dat het mooi wordt in Roden. Eigenlijk ligt ‘centrumontwikkeling’ op het bord van wethouder Jos Darwinkel, maar die moet vanwege een huwelijksreis op Ibiza verstek laten gaan. Meijer, die het beheer van de openbare ruimte in portefeuille heeft, bleek een prima vervanger.

Rodermarkt ijkpunt

‘We kunnen trots zijn. We zijn nu ruim een jaar onderweg en er is al behoorlijk wat gerealiseerd.’ Daarmee doelt hij onder andere op het HOV-project, de herinrichting van de Heerestraat-Zuid en de Kanaalstraat. Ook de manier waarop dat gebeurt valt te prijzen vindt Meijer. ‘Neem alleen de bouwhekken. Geen lelijke grauwe hekken van betongaas, maar nette houten scheidingswanden. Dat zegt veel over de kwaliteit van het aannemersbedrijf. De vertraging die het uitdagende project heeft opgelopen is onder andere te wijten aan kabels en leidingen die als spaghetti onder de grond bleken te liggen. In goed overleg met de Zakenkring en de aannemer is besloten de klus uit te smeren over twee jaar in plaats van één. ‘Ondernemers hebben zware jaren achter de rug. Vanaf september tot aan de feestdagen zijn de beste maanden voor winkels. Als dan alles over de kop ligt is dat een nieuwe klap. In samenspraak is besloten om het project te faseren. Rodermarkt is een ijkpunt. De Wilhelminastraat moet voor de aanstaande Rodermarkt klaar zijn, de Heerestraat voor de volgende editie in 2023. Daar beginnen de werkzaamheden in januari.’

Een zware betonnen kolos van 18.2 ton en 3.50 meter breed en 1.75 meter hoog zakt via een grote hijskraan de grond in. De rubberen randen rondom de units die straks het overtollige water op moeten vangen worden ingesmeerd met een klodder vet. Dat glijdt gemakkelijker, laat een uitvoerder van aannemersbedrijf Roelofs weten. Aan Meijer de eer om met de aanleg van de betonnen bak het laatste stuk van de werkzaamheden in de Wilhelminastraat af te trappen. Het overtollige regenwater wordt straks opgevangen in de waterberging waarna het langzaam de grond invloeit naar lager gelegen gedeelten. Het vuile water stroomt weg via de naastgelegen riolering.

‘Spannende operatie’

Projectleider namens de gemeente Mark Smit die ook aanwezig was, noemt het ook een spannende operatie. Het is het eerste grote project dat onder het bouwprotocol wordt gerealiseerd. Dat bouwprotocol is na de verzakkingen in de wijk Middenveld opgesteld. Gebouwen en winkels worden middels pinnen aan de gevels continu gemonitord op verzakkingen. De grond mag 4 millimeter bewegen, maar bij een verschil van 2 millimeter wordt het werk onmiddellijk stil gelegd’, zegt Smit. ‘Dat is gelukkig nog niet voorgekomen. De situatie is volledig stabiel. Wel liepen we tegen een behoorlijk hoge grondwaterstand aan bij het stuk tussen de voormalige Rabobank en de groenteboer. De aannemer was er niet zeker van of het water weggepompt kon worden. Daarop hebben we direct extra onderzoek in laten stellen. Je moet namelijk uitkijken dat je niet onder de laagste stand gaat zitten. Dan loop je het risico dat de grond gaat inklinken. Omdat we te maken hebben met kleigrond en zandgrond kunnen er verschillende settingen ontstaan en dan krijg je verzakkingen. Onderzoek wees uit dat het water weggepompt kon worden.’

Zoals gezegd moet de Wilhelminastraat medio september helemaal klaar zijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan het aanstraten van het stuk aan de kop van de Wilhelminastraat en de Albertsbaan. De verwachting is dat dit deel over enkele weken weer open is voor verkeer, zegt Smit. De operatie Heerestraat die in januari start, begint bij Heerestraat-Zuid, ter hoogte van JOY. ‘Daarna gaan we naar rechts om vervolgens Heerestraat-midden aan te pakken. We werken het liefst van laag naar hoog. Het hoogste punt ligt bij het Heereborchplein. Dat verschilt twee meter met de Brink.’ De ontwikkeling van het stuk rond de kruising voor het Wapen van Drenthe met de Raadhuisstraat ligt nog in de ijskast. ‘We willen eerst weten hoe we de Brink en de Raadhuisstraat gaan inrichten. Pas dan kunnen we goed de overgang bepalen. Ook moet er geld voor zijn, dat is nog onzeker. Daar mag de raad zich straks over buigen’