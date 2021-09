Wesley de Boer winnaar van de Grote Prijs op Outdoor Tolbert

TOLBERT – Vijf dagen Outdoor Tolbert met maar liefst 2000 starts werden afgelopen zondag afgesloten met de Grote Prijs in het 1.40. Vijf dagen lang kwamen ruiters uit heel Nederland naar Tolbert om met dit concours mee te doen. Er waren rubrieken uitgeschreven van de BB tot en met de 1.40. Ruiters konden zich hiervoor meerdere dagen inschrijven.

Ook de pony’s werden niet vergeten. Op zondag was ring twee voor de pony’s gereserveerd. Er werden mooie rubrieken verreden en vele ruiters gingen met mooie prijzen naar huis. De slechts 15-jarige Wesley de Boer pakte met zijn paard Sisi de overwinning in de Grote Prijs. Hij was net even sneller dan Brian Kommers, die de tweede plek pakte. In de ZZ finale was Henk Frederiks de winnaar en in de categorie Z werd de eerste prijs gewonnen door Mart IJland.

De organisatie van Outdoor Tolbert is blij dat ondanks de coronamaatregelen toch een mooie wedstrijd neergezet kon worden. Het concours is dankbaar voor de ondersteuning van de hulp van vele vrijwilligers en sponsoren en kijkt terug op een mooie vijfdaagse.