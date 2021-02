Wesley wint beroepenwedstrijd Nijeborg

LEEK – Een spannende week, voor leerlingen van het praktijkonderwijs op de Nijeborg in Leek. Daar werd namelijk gestreden om de eerste plek tijdens een beroepenwedstrijd. Wesley werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar. Hij wist een technisch goed product af te leveren, aldus docent Bert Evenhuis. ‘De maatvoering, de verdeling van de steen en het binnen de tijd werken goed is verlopen.’ Wesley is zeker van plan om in de toekomst iets gaan doen met het vak metselen. Al dan niet in combinatie met allround timmerman of alleen allround metselaar, dat weet hij nu nog niet. Wel is hem in ieder geval een baangarantie aangeboden als hij van school gaat. Die kan –ie maar mooi in de zak van z’n kluspak steken.