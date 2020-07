LEEK – Na zeven seizoenen bij VEV’67 in Leek te hebben gespeeld, vertrekt verdediger Wessel van der Galiën naar vv Buitenpost. De inwoner van Groningen stopte onlangs bij de vereniging uit Leek om op wereldreis te gaan, maar door de coronacrisis kon die reis niet doorgaan. Toen vv Buitenpost zich meldde voor Wessel, hoefde hij niet lang na te denken over deze stap vooruit. “Komend seizoen met Buitenpost naar Amsterdam. Dat is wel iets anders dan Marum uit”, lacht Wessel. “Ik ben ontzettend blij met deze kans”. Wessel is bij Be Quick Dokkum begonnen met voetballen. Daarna speelde hij bij Aruba Juniors en vervolgens na een verhuizing naar Nietap bij VEV’67. Daar debuteerde hij op z’n achttiende in het eerste en was hij van vaste waarde. De fysiek sterke verdediger is snel, technisch en kopsterk. Hij speelt voornamelijk centraal achterin. De masterstudent International Business and Management woont in Groningen en hoopt binnenkort zijn studie af te ronden. “Het is een grote stap van de tweede klasse naar de hoofdklasse. Maar ik heb ook in de eerste klasse gevoetbald. Ik ben leergierig en ga de concurrentie aan. Ik kijk ontzettend uit naar dit avontuur”, aldus Wessel.