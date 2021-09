‘Westeresch en het mysterie van de berenjager’, het derde kinderboek op komst

Gerry HuizengaRODEN – Kinderboekenschrijfster Gerry Huizenga is een boerendochter uit Haulerwijk. Net achter de Scheidingsweg van Haulerwijk naar Een. Zelf zwierf zij als kind door het gebied rondom de boerderij. Op de grens van Friesland en Drenthe. Het gebied is een bron van inspiratie voor de in Roden woonachtige schrijfster. Een gebied van rust en ruimte, maar die rust is bedrieglijk. Er broeit altijd wat, vindt Huizenga. Ook het derde boek speelt zich af in het gebied van haar jeugd. Na de boeken ‘De geheimen van Westeresch’ en ‘Jacht geopend op Westeresch’ nu dus het derde deel ‘Westeresch en het mysterie van de berenjager’. Vanaf 25 oktober in de boekhandel.

Als kind las Huizenga al graag. Echter zoveel was er in dat genre nog niet te krijgen. ‘Als jong meisje stond ik elke week met mijn tasje vol boeken te wachten op de bibliobus,’ vertelt de schrijfster. ‘Ik verslond de boeken van De Vijf van de Britse schrijver Enid Blyton. Ik vond het prachtig om over deze avonturen te lezen.’ Ook de boeken van de kameleon namen gretig aftrek van de nu gepensioneerde Huizenga. ‘Dat is wel grappig, mijn kinderen vergelijken mijn stijl een beetje met die van Hotze de Roos (de schrijver van Kameleon, red.). Dat is natuurlijk te veel eer,’ lacht Huizenga trots. ‘Ik moet er hard voor werken en laat mijn fantasie de vrije loop.’

De eerste twee boeken van Huizenga nemen gretig aftrek bij de bibliotheken. Het is alleen jammer dat het tweede deel niet in de bibliotheek van Roden te lenen is. Wel op bestelling, maar dat is toch een drempel voor de jeugd, merkt Huizenga. In een recensie roemt Biblion ‘de oplopende spanning, die de lezer de pagina’s steeds sneller doen omslaan. Lezers zullen zich herkennen in het willen oplossen van geheimzinnige gebeurtenissen, liefde voor dieren en de natuur, met elkaar omgaan in een kleine dorpsgemeenschap, maar ook in de vriendschap van Geert en Bowien.’ Alle reden dus voor de schrijfster om een derde deel te schrijven. In dit verhaal worstelt Westeresch in de aanloop naar Kerstmis met een dik pak sneeuw, waarin mens en dier de kluts kwijtraken en mysteries als ijspegels aan de dakgoten hangen. Want wat bedoelt de oude Hanneke als ze zegt een berenjager te hebben gezien?

Het boek wordt niet gepresenteerd of uitgereikt, maar er is een intekenlijst. Deze intekenactie houdt in dat geïnteresseerden zich bij de uitgever kunnen inschrijven om het derde deel met een leuke korting te kunnen kopen. Huizenga heeft nu in zes jaar tijd drie boeken geschreven. Zij is, naar eigen zeggen, geen broodschrijver, maar een nieuw project wandelt al rond in haar hoofd. ‘Ook ben ik geen Peter Buwalda, die meerdere jaren zijn lezers laat wachten,’ lacht Huizenga. ‘Ik zit nu na te denken over een historische jeugdroman. Met als achtergrond de 80-jarige oorlog. Hoe en wat, dat moet ik nog allemaal bedenken. Maar het doen van onderzoek is al heel leuk. Maar hier zal wel wat meer tijd in gaan zitten.’ De schrijfster zegt vooral trots te zijn op de boeken, omdat deze meebewegen met de jaargetijden en met het veranderende landschap. Het speelt zich vooral buiten af en de boeken stralen gezelligheid uit.