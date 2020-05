Westerkwartier herdenkt ook nu

MARUM– Afgelopen maandag was het overal in Nederland twee minuten stil, ter nagedachtenis aan de mensen die zijn omgekomen in oorlogsverband sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In verband met het coronavirus konden de verschillende herdenkingen niet georganiseerd plaatsvinden, maar toch werd er stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers, zo ook in het Westerkwartier. Burgemeester Ard van der Tuuk legde afgelopen maandag, samen met wethouder Hielke Westra, een krans bij het Romaanse Kerkje in Marum. Bert Nederveen deed dit in Leek (zie elders in De Krant).