Westerkwartier is een toegankelijke amateurclub voor jong en oud

WESTERKWARTIER – Sinds de fusie tussen SVMH en Boerakker gaat het goed met de clubs die samen zijn gegaan onder de naam Westerkwartier. ‘Dit is het derde jaar na de fusie. En het gaat de goede kant op kunnen we zo langzamerhand wel zeggen’, vertelt Richard Kraaijenga, voorzitter van de voetbalclub.

Waar er ook verenigingen zijn die moeite hebben om het ledental op het juiste niveau te houden is er bij Westerkwartier juist sprake van een hele andere ontwikkeling legt Kraaijenga uit. ‘Ondanks de corona-tijd waarin we ons nu nog bevinden zijn we van 240 naar zo’n 290 leden gegaan. Een aanzienlijke groei, dus het betekent dat het voetbal hier dus ook echt leeft in de omgeving.’ Iedereen mag bij Westerkwartier komen voetballen, ook als je niet uit de buurt komt. Daarmee is Westerkwartier een zeer toegankelijke amateurclub voor jong en oud. ‘We willen natuurlijk wel graag dat mensen een binding met de omgeving hebben. We lobbyen niet actief, maar nieuwe leden zijn zeker welkom. We zitten er niet op te wachten om een enorme vereniging te worden, wat dat betreft willen we onze identiteit graag behouden. Er is onder de senioren wel wat verloop, dus het komt mooi uit dat er vanaf de jeugd nieuwe leden bijkomen. Zo kan iedereen mooi doorstromen. Door het dorpse karakter hebben we natuurlijk een kleinere vijver om uit te vissen, maar gelukkig is ons verspreidingsgebied groot genoeg.’

Ook steeds meer vrouwen weten de voetbalclub te vinden. Wat dat betreft volledig in lijn met de sterke ontwikkeling die het damesvoetbal al jarenlang doormaakt. ‘We hebben nu een aantal damesteams, zowel jeugd als 30+. De 30+ dames spelen vier keer per jaar. Maar ook onze eerste selectie draait bovenin de ranglijst mee. En ons zaalteam doet het ook bijzonder goed.’ De voetbalclub heeft zoveel mogelijk doorgespeeld, tijdens de coronamaatregelen, al was dat natuurlijk niet altijd even eenvoudig. ‘We hielden ons aan de voorschriften en konden toch nog redelijk uit de voeten. Nu is het wel iets lastiger. We hebben bij de gemeente aangeklopt voor hulp. En dan denken we bijvoorbeeld aan handvatten. Maar ook een BOA die helpt bij het controleren van de QR codes zou niet gek zijn. De meeste mensen zijn best redelijk, maar soms wordt het ons persoonlijk aangerekend dat we controleren. Recentelijk hebben we ook overleg gehad met 16 verenigingen. Helaas hebben we van de gemeente nog niet veel gehoord. Kijk, we zijn bijna allemaal wel vrijwilligers. En we willen natuurlijk onze eigen leden niet bij de deur weigeren. Maar we moeten ons wel aan de maatregelen houden.’

Naast aandacht voor veiligheid moeten ook de resultaten van de hoofdmacht niet onderbelicht blijven. Met nog een aantal wedstrijden richting de winterstop staat het eerste elftal van de zaterdag vijfdeklasser er vooralsnog uitstekend voor in de competitie. Waar VVK de ranglijst aanvoert is er een groot aantal ploegen waaronder Westerkwartier in de achtervolging. De strijd om de titel is daarmee nog lang niet beslist in 5D. Zaterdag krijgt Westerkwartier in eigen huis bezoek van Haren.