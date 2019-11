Westerkwartier komt te laat op stoom in de kraker tegen VCR

Ploeg van Noorda mist aansluiting bij de top

NIEBERT – De eerste helft laat Westerkwartier zich het kaas van het brood eten. De tweede helft is het team van trainer Johannes Noorda gelijkwaardig zo niet beter dan de tegenstander. De 1-4 eindstand laat echter weinig aan de verbeelding over.

Met een behoudende tactiek dacht trainer Noorda het Friese VCR van zich af te schudden. Dat pakte de eerste helft niet goed uit. De beginfase was het ietwat aftasten voor beide ploegen. VCR liet wel zien dat het direct zaken wilde doen. Ze zetten de achterhoede van Westerkwartier vrij snel onder druk. Dat leverde veel balverlies op bij de thuisclub. Dat gaf VCR de kans in de omschakeling tot kansen te komen. Na 10 minuten kwam eigenlijk het eerste wapenfeit van Westerkwartier op het papier. Een mooie solo van Jan Koster in het strafschopgebied leidde tot een harde lage voorzet, die door broer Ton niet tot een doelpunt omgezet kon worden. In de daarop volgende aanval kon de Friese ploeg op de linkerkant goed doorkomen wat de 0-1 inleidde. De voorzet werd te gemakkelijk verdedigd waardoor de bal simpel bij de eerste paal binnengetikt kon worden. De ploeg van Noorda kon in aanvallend opzicht weinig brengen. Te snel balverlies in de achterhoede en op het middenveld leidde tot meer kansen voor VCR. Keeper Erwin Heidinga stond evenwel goed te keepen om zijn ploeg voor een grotere achterstand te behoeden. Een vrije trap van VCR werd door keeper Heidinga uit de bovenhoek weggeplukt. Halverwege de eerste helft kwam de keeper ongelukkig ten val. Gevolg een knieblessure. Het overwicht van VCR werd tot uitdrukking gebracht door een fraaie treffer van de gevaarlijke spits. Met een mooie actie in de zestien meter krulde de spits over keeper Heidinga in de verre hoek van het doel. Derhalve een terechte 0-2 achterstand voor de thuisclub. Het tweede wapenfeit van Westerkwartier in de eerste helft kwam van Allard Henstra. Zijn schot was niet krachtig genoeg om de keeper van VCR te verschalken. Niet veel later vonden het gevaarlijke spitsenduo Koster/Wouda eindelijk elkaar. De inzet richting doel had niet de juiste richting. VCR speelde nu al meer op de snelle counter en in een van deze uitvallen moest keeper Heidinga zijn laatste redding van de eerste helft doen. In de tweede helft kwam de keeper niet terug. De knieblessure speelde te veel op. Hij werd vervangen door speler Dennis Suurd. De tweede helft liet Westerkwartier gelijk zien dat er uit een ander vaatje werd getapt. Het leidde direct tot een goed schot van Willem Pieter Wouda. De thuisclub was eerder in de duels en won deze ook. Tot een aantal kansen leidde dit zeker. Met de meer aanvallend ingestelde Jan Koster kwam Westerkwartier steeds dreigender door richting het doel van VCR. De Friezen moesten terug en gingen leunen op de counter. Een kopbal van Ton Koster ging net over. Een schot van Henstra ging net aan buitenkant van de paal naast het doel. Een goede actie van Ton Koster in het strafschopgebied werd door de spits prima bij de eerste paal afgerond. Zijn inzet belandde jammer genoeg op de paal, waardoor de aansluittreffer niet kwam. Een schot van Wouda, na een goede combinatie met Koster, trof net geen doel. In de daarop volgende uitval van VCR bracht keeper Suurd redding met de voet, maar de rebound was een prooi voor de spits van VCR. Hij tekende op dat moment de onverdiende 0-3 aan. Westerkwartier bleef volharden in een goed resultaat. Dat had er zeker ingezeten als de kansen werden benut. Eerst werd een kopbal van Wouda op de doellijn gestopt door de keeper. De 1-3 door Wouda, op goed aangeven van Jan Koster, gaf de ploeg weer energie om door te gaan. Dat leverde wederom weer kansen op voor de tweede treffer. Een prima pass van Martijn Bralts op Mourik de Vries bracht de middenvelder alleen voor de keeper van VCR. Zijn inzet werd echter gekeerd door de keeper. Een voorzet van Wouda op Bralts kon laatstgenoemde niet goed onder controle krijgen om hem doeltreffend af te ronden. Een goede vrije trap van Jan Koster belandde op het been van de inlopende de Vries. Zijn inzet ging over het doel. Het team van Noorda verdiende zeker een groot compliment voor de wijze van spelen in de tweede helft. VCR maakte er in de slotfase nog 1-4 van, wat tevens de eindstand was. De les voor Westerkwartier was deze dag om de volgende wedstrijd het eigen spel te spelen en zich niet weer aan te passen aan de tegenstander.

Opstelling: Heidinga (Suurd); Wilpstra; Boonstra; Akkerman; Dijk; Henstra; Bralts; Koster J; Wouda; de Vries; Koster T.