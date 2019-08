Westerkwartier Paardenkwartier ziet kansen door schaalvergroting agrarische sector

TOLBERT – Hoog bezoek zaterdagavond bij Outdoor Tolbert. Gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Hielke Westra brachten een bezoek aan het evenement en werden bijgepraat over de stand van zaken rond Westerkwartier Paardenkwartier. “We zien grote kansen”, aldus wethouder Westra.

De stichting Westerkwartier Paardenkwartier bestaat sinds maart 2008. Het is een initiatief van hippische ondernemers uit het Westerkwartier, opgericht op advies van de provincie Groningen en LTO Groningen. Sinds vorig jaar werkt de organisatie nauw samen met Outdoor Tolbert. Westerkwartier Paardenkwartier wil de regio nog beter in de markt zetten als de paardenregio van Noord-Nederland. De organisatie richt zich daarbij ook op het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Eén van de actuele thema’s is de schaalvergroting in de agrarische sector, waardoor er steeds meer boerderijen leegkomen, waarvoor een nieuwe bestemming moet worden gevonden die past in de omgeving. “Het houden van paarden, zowel professioneel als hobbymatig is dan een hele goeie invulling”, is de overtuiging van wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier.

De CDA-wethouder juicht het toe dat de stichting Westerkwartier Paardenkwartier middels een visiedocument de ambities naar voren brengt. “We kennen als gemeentebestuur die visie en willen ook samen op weg om de visie concreet te maken. Er is nu al een sterke hippische structuur in ons gebied en dat kan zeker verder uitgebouwd worden.”

Het visiedocument werd zaterdagavond tijdens de clinic van de tuigpaardrijders Klaas Buist en Derk-Jan Mekkes officieel aan de gedeputeerde en wethouder aangeboden door voorzitter Sytze van Dellen van Westerkwartier Paardenkwartier.

De wethouder sprak zaterdagavond bij Outdoor Tolbert ook nog even met topruiter Jur Vrieling. “Hij heeft z’n bedrijf in Holwierde en is daar nu bezig met verbouwen. Maar hij zei wel tegen mij dat als hij nu ergens opnieuw zou moeten beginnen dat het dan in het Westerkwartier zou zijn.”

Het gemeentebestuur en de raad van Westerkwartier gaan op 14 september met een delegatie van Westerkwartier Paardenkwartier op werkbezoek in Limburg, om te kijken hoe de paardensector daar floreert. “Daar doen we vast de nodige inspiratie op”, zo verwacht wethouder Westra.

