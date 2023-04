Westerkwartier slaat genadeloos toe tegen gehavend VAKO

‘Ik steek maar een sigaar op, want dat is beter dan het voetbal’

NIEBERT – De kans op een vroegtijdig kampioenschap van VAKO is plotseling ver weg. Directe achtervolger Westerkwartier verkleinde het gat zaterdag tot twee punten door de onderlinge confrontatie in eigen huis met 4-1 te beslissen.

Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want in de eerste helft was het aantal kansen op één hand te tellen. Dat beide ploegen nog in de race zijn voor de titel en elkaar geen centimeter gunden was duidelijk te zien, want waar het publiek een hoogstaande wedstrijd had verwacht, kreeg het met name in de eerste helft een spijkerharde wedstrijd voorgeschoteld.

‘Ik steek maar een sigaar op, want dat is beter dan het voetbal’, meldde een supporter tijdens de rust aan zijn buurman. Een juiste constatering, want er gebeurde heel weinig in het strafschopgebied van beide ploegen, als je de openingstreffer van Martijn Kuiper namens de thuisploeg buiten beschouwing laat. Op de ingestudeerde vrije bal was de defensie van VAKO kennelijk niet voorbereid, maar het hielp Westerkwartier wel stevig in het zadel tien minuten voor rust. Vijf minuten daarvoor klopte Westerkwartier voor het eerst stevig op de deur, maar het harde schot van Willem Pieter Wouda werd formidabel gered door doelman Ronan Rona.

Waar Rona zijn ploeg in de eerste helft uitstekend op de been hield, stond de keeper kort na de onderbreking aan de basis van de 2-0, want het schot dat Maurik de Vries vanaf de rand van het strafschopgebied richting vijandelijk doel afvuurde verdween tussen zijn benen door tegen de touwen. In deze fase waren de gasten de regie volledig kwijt, want enkele minuten later schoot Wietze Venema een voorzet vanaf de rechts kiezelhard binnen en daarmee kwam de overwinning ineens heel dichtbij voor de nummer twee van de ranglijst. Met nog meer dan voldoende tijd om de spanning terug te brengen trok VAKO alle registers los om de achterstand te verkleinen, maar nadat Halbin Wiersema een lange voorzet van achteruit doorkopte in een rechtstreeks duel met doelman Rona was het duel feitelijk al beslist. Het doelpunt dat de 17-jarige Karsten Koopman in de slotfase nog aan het scoreverloop toevertrouwde was enkel en alleen goed voor de statistieken, want de wedstrijd, waarin veel op het spel stond, was halverwege de tweede helft al beslist door Westerkwartier.

Met een groot aantal afwezigen begonnen de gasten uit Vries niet in de sterkste opstelling, maar dat was niet doorslaggevend voor de grote nederlaag vertelde VAKO-trainer Cor Meijer na afloop. ‘De 2-0 was een blunder en ik denk op een heel kritiek moment, want in deze fase waren we absoluut gelijkwaardig aan elkaar. Met een paar wissels probeer je het tij nog te keren, maar op een gegeven moment lukte alles bij Westerkwartier en toen was het heel snel gedaan met ons. Wij begonnen niet vanuit de sterkste opstelling, maar dat is geen excuus. De 1-0 achterstand hadden wij volgens mij echt nodig om wakker te worden. Dan verwacht je daarna een hele andere wedstrijd, maar Westerkwartier haalde een heel hoog rendement uit de kansen die ze creëerden. Wij hebben het helaas laten afweten.’

Westerkwartier-trainer Johan Wardenier kon zijn geluk niet op, want de strijd om het kampioenschap in de vijfde klasse E ligt na zaterdag nog volledig open. ‘We spelen nog vier finales, dus wij weten wat we moeten doen en moeten hopen VAKO nog een misstap maakt. Ik ben erg tevreden over onze wedstrijd, want we gaven maar heel weinig weg en zijn heel efficiënt omgegaan met onze eigen kansen. Ik vind dat wij deze overwinning dan ook aan onszelf te danken hebben, want we haalden een heel acceptabel niveau. Zij kwamen hier voor een punt leek het wel en dat hebben wij heel netjes afgestraft.’