Westervelde gezamenlijk aan tafel

WESTERVELDE – Op zondag 11 september beleefden bewoners van Westervelde een zeer geslaagde potluck. Stralend weer, heerlijke gerechten, vrolijke gezichten, wat wil je nog meer. De organisatie was in handen van Gerda, Anneke, Titia en Truus die een paar dagen later enthousiast napraten. Het idee ontstond drie jaar geleden op het ‘kruispunt’ bij de Brink. Toen zeiden ze tegen elkaar: “Er wonen zoveel leuke mensen in Westervelde, maar je doet heel weinig samen. Daar gaan we wat aan doen!”

Er borrelden er allerlei ideeën naar boven. Uiteindelijk werd het een potluck: een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen wat te eten meebrengt en dat deelt met de andere aanwezigen. Het werd een groot succes. Maar liefst 91 Westervelders (van in totaal 155 bewoners) meldden zich aan. Een late zomerzon scheen heerlijk door de bomen van de brink, het organisatiecomité regelde tafels, banken en parasols en alle deelnemers brachten samen een grote variatie aan eten en drinken mee. Een mix van bewoners die er hun leven lang al wonen en nieuwelingen, jong en oud, iedereen genoot volop van het samenzijn. “Je ontmoet mensen die maar een paar honderd meter verderop wonen en die je nog nooit hebt gesproken of zelfs nog nooit hebt gezien. Dit is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus een enthousiaste organisatie.