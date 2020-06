Westra Ongediertebestrijding zoekt mede(be)strijders

MARUM – Een gerenommeerde naam als het gaat om het bestrijden van ongedierte: Westra Ongediertebestrijding uit Marum. Met ruim elf jaar ervaring helpt Allard Westra samen met zijn team (horeca)bedrijven en particulieren in heel Noord-Nederland af van ongewenst bezoek. En daar zijn ze behoorlijk druk mee. Zo druk, dat Westra per direct op zoek is naar medewerkers: hij heeft vacatures voor planners én voor medebestrijders.

Planner

Heb jij een sterk topografisch inzicht en kun je snel schakelen? Dan is deze baan misschien iets voor jou! Westra Ongediertebestrijding is per direct op zoek naar fulltime planners!

Ongediertebestrijder

Heb jij een rijbewijs, ben je avontuurlijk aangelegd en zoek je een uitdagende vakantiebaan waar geen dag hetzelfde is? Dan zoeken we jou!

Reageren op de vacatures kan via: administratie@westraongediertebestrijding.nl.

Westra Ongediertebestrijding helpt mensen af van beestjes als klustervliegen, zilvervisjes, wespen, bedwantsen of houtworm. Ook ratten en muizen zijn niet veilig voor het ongediertebestrijdingsbedrijf. Vliegende of kruipende insecten en ander ongedierte kunnen voor een hoop overlast zorgen. Westra Ongediertebestrijding rekent snel af met deze ongewenste gasten. Het bedrijf houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en weren van alle soorten ongedierte op allerlei manieren.

Westra Ongediertebestrijding werkt ook voor horecabedrijven, hotels en voedselverwerkende organisaties. “Voedsel trekt altijd ongedierte aan. Not done voor keukens in horecabedrijven en hotels. Overlast lossen we snel en efficiënt op. In de hotellerie komt overlast door bedwantsen steeds vaker voor. Ook die bestrijden we op een professionele manier.” We maken regelmatig ongediertepreventieplannen voor horecabedrijven. We schrijven het plan volgens de HACCP-norm en voeren controles uit. Zo is de ondernemer altijd ontzorgd en verzekerd van een optimale hygiëne. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoeft maar één muizenkeutel te vinden en de ondernemer is de klos.”

Iedere soort ongedierte vraagt om een andere aanpak, weet Westra. “In de zomerperiode ervaren mensen vaak overlast van wespen of klustervliegen. Nesten die soms op heel lastige plekken zitten. Daar moet je direct op kunnen anticiperen. Omdat we over een vast team van opgeleide medewerkers beschikken, lukt dat altijd.”

Westra Ongediertebestrijding werkt volgens de VCA regels. Daarmee is de klant altijd verzekerd van een goede service en kwaliteit. Onmiddellijk even noteren in de agenda dus, Westra Ongediertebestrijding, Poortweg 9 Marum. Telefoon: 0594-820996. E-mail: info@westraongediertebestrijding.nl.