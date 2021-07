Wet Kansspelen op afstand: wat verandert er in dit jaar?

Het jaar 2021 is een speciaal jaar voor gokliefhebbers. De casino’s in heel Nederland gingen begin juni weer open en sinds lange tijd kunnen we ons weer vermaken bij gokhallen en casino’s. Toch zal een ‘gewoon avondje gokken’ er in de nabije toekomst anders uit gaan zien. Sinds april dit jaar zijn er al een aantal nieuwe regels ingegaan voor casino’s. Een aantal van de wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn de aanvullende eisen voor het maken van reclame in de kansspelwereld. Over een paar maanden, in oktober, gaat het tweede deel van de nieuwe wet Kansspelen op afstand (KOA) in. Dat is het moment waarop de hele gokmarkt wordt opengesteld en er een hoop zal gaan veranderen in de (online) casinowereld. Legaal gokken in casino’s zonder aansluiting op Cruks zal op dat moment in Nederland niet meer mogelijk zijn.

We leggen je uit wat de KOA precies inhoudt, welke casino’s mee zullen gaan doen en over een licentie zullen beschikken, en we zetten de veranderingen op een rij die zichtbaar zullen zijn voor gokliefhebbers. Ook geven we je enkele tips die je helpen bij het kiezen van een betrouwbaar online casino in Nederland.

Hoe werkt de wet Kansspelen op afstand?

Om straks veilig te kunnen gokken bij zowel online casino’s als fysieke kansspelaanbieders is het goed om te kijken hoe de wet Kansspelen op afstand precies werkt.

Betere bescherming tegen casino’s zonder Cruks

Met de invoering van de nieuwe wet wil de overheid een betere regulering van het online aanbod aan kansspelen. Mensen die houden van gokken worden beter beschermd dankzij het Cruks, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Als casino mag je alleen legaal mensen ontvangen als je straks beschikt over een licentie. Met deze licentie tonen casino-aanbieders aan dat ze voldoen aan de strenge regelgeving en dat ze zijn aangesloten bij het Cruks. Wanneer een speler gokproblemen heeft, zal deze worden geregistreerd in dit register. Sta je geregistreerd, dan mag een (online) casino jou niet toelaten. Op deze manier probeert de overheid mensen met een gokverslaving een helpende hand te bieden.

Grote keus aan (online) casino’s in Nederland

In Nederland is Holland Casino het enige casino waar legaal gegokt mag worden. Daarnaast zijn er verschillende aanbieders van gokautomaten waar er naar hartenlust gespeeld kan worden. Samen met Toto, waar er weddenschappen geplaatst kunnen worden, is de lijst met aanbieders van kansspelen in Nederland vrij klein. Met de invoering van de nieuwe Kansspelwetgeving in oktober zal deze lijst flink worden uitgebreid. Waar nu nog casino’s zonder vergunning actief zijn, zal vanaf die datum de markt opengaan en mag elk casino met licentie gokliefhebbers verwelkomen.

Welk casino’s doen wel mee en welke casino’s doen niet?

Natuurlijk is het handig om te weten welke casino’s straks wel aangesloten zijn bij het Cruks en welke casino’s verder gaan zonder licentie. Ten eerste kun je straks terecht bij alle locaties van Holland Casino. Deze kansspelaanbieder is van de staat en het spreekt voor zich dat zij zich aansluiten bij het Cruks. Ook de online afdeling van Holland Casino sluit zich hierbij aan.

Hoewel nog niks zeker is, verwacht men dat de huidige gokaanbieders in Nederland (waaronder Toto, Fair Play Casino en diverse loterijen) zich in oktober ook zullen aansluiten bij het Cruks.

Aanbieders die niet meedoen: goksites zonder vergunning

Er bestaat een groot aantal casino’s zonder vergunning die ook in de toekomst geen onderdeel zullen uit gaan maken van het Cruks. Veel casino’s in het buitenland uit bijvoorbeeld Engeland, Zweden of Malta vragen geen licentie aan in Nederland omdat zij al beschikken over een buitenlandse licentie.

Online gokken in Nederland: een aantal nuttige tips

Op zich zal het niet heel moeilijk zijn om (online) casino’s met vergunning eruit te pikken. Wel is het zaak om vantevoren te checken of het casino waar jij je geld wilt inleggen, over een licentie beschikt.

We geven je enkele nuttige tips om betrouwbare casino’s met licentie te kunnen herkennen. Deze aanbieders mogen zich uitsluitend richten op gokkers uit Nederland.

Een casino met licentie mag alleen reclame maken in het Nederlands;

de kansspelen die ze aanbieden mogen alleen in de Nederlandse taal zijn,

en zowel op de website als in de applicatie moet gebruik gemaakt kunnen worden van Nederlandse betaalmethoden zoals iDeal

Voldoet een casino niet aan bovengenoemde eisen, dan weet je dat het casino geen vergunning heeft.

Spelen bij een casino zonder Cruks mag

Je zou denken dat wanneer een casino geen licentie bezit, je hier niet mag gokken. Aangezien er veel online kansspelaanbieders zijn die over een vergunning uit een ander land beschikken, is spelen hier niet verboden. Wel is het zo dat wanneer je via internet speelt op een buitenlandse goksite, de wetgeving van dat land op jouw spel van toepassing is. Ook al ben je binnen Europa, in het kader van het vrije verkeer van goederen en diensten, vrij om zelf te bepalen waar je je geld inlegt, wees je wel van bewust dat je niet wordt beschermd door de Nederlandse wetgeving.

Wat merken gokliefhebbers straks van de invoering?

Je hebt al kunnen lezen dat vanaf oktober 2021, nadat de nieuwe wet ingaat, het aanbod zal toenemen. Daarnaast zullen gokliefhebbers een andere speelervaring gaan krijgen. Er komen meer nieuwe games beschikbaar, de gebruikerservaring zal worden vergroot, er wordt een grotere diversiteit aan (online) spellen verwacht en de service bij (online) casino’s zal anders worden.

Toch zullen zowel casino’s als spelers ook een aantal minder positieve wijzigingen ervaren:

verplichte pauzes tussen spins

lager uitvallende bonussen

beperkte loyaliteitsprogramma’s

beperkte toegang tot moderne betaalmiddelen zoals de cryptomunt

Veranderingen die de KOA met zich meebrengt

Inwoners van Nederland hebben vanaf oktober 2021 een veel grotere keuze als het gaat om (online) casino’s met vergunning. Hun speelervaring wordt verbeterd en er komen meer nieuwe en vooral verschillende games op de markt. Negatieve punten van de invoering van de nieuwe wet zijn de beperking van bonussen, loyaliteitsprogramma’s en het kunnen gebruiken van crypogeld als betaalmiddel.