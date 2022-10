Wethouder Bé Schollema opent voetbalkooi bij Station Rodenburg

LEEK – Op 15 oktober hield Station Rodenburg open huis. Kinderopvang De Jonge Wereld, Humanitas Westerkwartier en CMV Harmonie Leek openden hun deuren en er waren verschillenden activiteiten te doen voor jong en oud.

Wethouder Bé Schollema opende de nieuwe voetbalkooi, kinderen konden meedoen met dansworkshops en er werd voorgelezen dor de vrijwilligers van de Voorleesexpress / Humanitas.

Medewerkers van De Jonge Wereld gaven informatie en coördinatoren van Humanitas vertelden meer over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Ook muziekvereniging de Harmonie was aanwezig om meer informatie te geven over muzieklessen.