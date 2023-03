Wethouder Darwinkel en Roder Zakenkring leggen eerste bedrijfsbezoek af

RODEN – Afgelopen donderdag bracht een delegatie van de gemeente Noordenveld en de Zakenkring Roden een bezoekje aan Fitnesscentrum Roden. De eerste in een reeksbedrijvenbezoeken. Het initiatief komt van wethouder Jos Darwinkel. De wethouder heeft maandelijks overleg met de Roder Zakenkring over ontwikkelingen en planvorming in de gemeente. Om een beter idee te krijgen wat er leeft bij ondernemers, wil hij maandelijks een bezoek brengen aan verschillende bedrijven in het centrum en aan de Vrijetijdsboulevard.

Een mooi startpunt, zegt vicevoorzitter van de Zakenkring Bertjan Stadman over het eerste bezoek aan het Fitnesscentrum. ‘Bij de voordeur zie je niet zoveel, maar daarachter, daar gebeurt het. Om ook de ambtenaren mee te nemen in het wel en wee van ondernemers, zijn ook projectleider centrum Mark Smit en projectleider van de Vrijetijdsboulevard Will Panman uitgenodigd. ‘Dagelijks wordt het fitnesscentrum bezocht door 700 personen. Bijna niemand weet dat’, roept Stadman enthousiast. De vicevoorzitter is erg te spreken over het initiatief voor de bedrijfsbezoeken. ‘Als er planvorming is, is het goed om te weten welke bedrijven er zitten en wat er nodig is voor zowel de gebruiker, inwoner als ondernemer. We zaten altijd aan de achterkant te sturen maar we investeren liever aan de voorkant.’