Wethouder Elly Pastoor neemt eerste Versbox Westerkwartier in ontvangst

JONKERSVAART – Op woensdag 12 mei nam wethouder Elly Pastoor de eerste Versbox Westerkwartier in ontvangst op het boerenbedrijf van Andrea en Karst-Jan Snip. Zij zijn mede-initiatiefnemers van de box, die is ontstaan vanuit het Voedselakkoord Westerkwartier.

De gemeente stimuleert met het Voedselakkoord een sterke lokale voedselketen en de Versbox is het eerste resultaat dat hieruit voortvloeit. Een werkgroep van inwoners en ondernemers die gezamenlijk aan de toegankelijkheid van lokaal voedsel willen werken ontwikkelde de box. Eén van de drijvende krachten is bakker Bas van Esch. ‘Ik geloof hier echt in,’ zegt hij. ‘Er zijn zoveel mooie bedrijven in het Westerkwartier, zowel boeren als verwerkers. Het is mooi als lokaal voedsel bekender wordt, en makkelijker is te vinden.’

Dankzij de Versbox Westerkwartier is veel lekkers dat het Westerkwartier te bieden heeft vanaf nu makkelijker verkrijgbaar. Kopers weten precies waar de producten vandaan komen en leren de bedrijven erachter beter kennen. Op deze wijze versterkt de band tussen bedrijven en inwoners. ‘Er worden zoveel lekkere en kwalitatief goede producten gemaakt in het Westerkwartier, veel meer mensen verdienen die te proeven,’ aldus Andrea Snip.

Wethouder Elly Pastoor is trots op het eerste resultaat van het Voedselakkoord: ‘Wij zijn de tweede gemeente in Nederland die zo’n akkoord gesloten heeft. Ook daar mogen we trots op zijn! Juist van onderop, door allerlei mensen in de gemeente bij elkaar te brengen, ontstaan er dingen die je als gemeente of ambtenaren nooit zelf kan bedenken of uitvoeren.’

Vooralsnog komt de box maandelijks uit met een wisselende samenstelling aan producten, afhankelijk van wat het seizoen biedt. Deze maand zitten er bijvoorbeeld meergranencroissants, vrije-uitloopeieren, aardbeien, bio aardappeltjes, asperges, steak, borrelbrood en hangop in de box. Na een eerste try-out is de eerste Versbox Westerkwartier vanaf nu te bestellen tot en met woensdag 26 mei. De uitgifte is op vrijdag 28 mei. ‘We willen natuurlijk geen verspilling en zo kunnen we precies oogsten en de zuivel verwerken voor wie heeft besteld,’ benadrukt Bas van Esch. De Versbox is verkrijgbaar bij de deelnemende bedrijven en een aantal winkels in het Westerkwartier.