Wethouder Henk Kosters feliciteert genomineerden Ondernemersprijs 2021

NOORDENVELD – Op maandag 21 februari heeft wethouder Henk Kosters een bezoekje gebracht aan de vier genomineerde bedrijven voor de Ondernemersprijs 202. Kosters feliciteerde limonellomaker Drunken Monkey uit Peize, Bij Boon uit Peize, Audece uit Roden en Coop Spithorst uit Norg met de nominatie van de prestigieuze prijs voor goed ondernemerschap.

Op voordracht van de Commissie van Aanbeveling, heeft het college van burgemeester en wethouders 4 bijzondere bedrijven uit de gemeente Noordenveld genomineerd.

Vanuit de aspecten werkgelegenheid, innovatie, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid hebben de ondernemers mooie prestaties laten zien. De genomineerden zijn: DMC Limoncello, Bij Boon, Audece en Coop Spithost.

Drunken Monkey, DMC Limoncello

Wat ooit begon als een hobby, heeft inmiddels serieuze vormen aangenomen. DMC Limoncello in Peize is een ondernemeing van Titus Meijer dat handgemaakte citroenlikeur maakt. In 2019 is de likeur winnaar geworden van een prijs en is DMC beloond als beste Limoncello makers ter wereld. De limoncello wordt handgemaakt met de citroenschillen. Ook het sap van de citroenen wordt gebruikt voor ranja, waardoor er nagenoeg geen restafval is. In de toekomst wil het bedrijf in samenwerking met de gemeente en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het product maken. Met een volgende stap op het gebied van huisvesting en een aantal nieuwe, innovatieve producten in de maak, is DMC Limoncello niet meer weg te denken als ondernemer in Noordenveld.

Bij Boon

Bij Boon is een eet-, drink- en slaapgelegenheid aan de hoofdstraat in Peize. Vanaf 1966 is het pand in bezit van de familie Boonstra onder de noemer café Boonstra. Sinds 1 januari 2020 hebben 3 gedreven, van oorsprong Peizenaren; Sandra Jansen-Boonstra, Frits Franke & Ate vd Veen, de handen ineen geslagen onder de naam ‘Bij Boon’. De 3 ondernemers zijn daarnaast ook op diverse andere fronten actief (Hopbel, Oude Posthuis en catering golfclub). Samen willen ze Peize en omgeving als werkgever en ontmoetingsplaats verder ontwikkelen en bewoners verbinden. Bij Boon is naast het café en eetcafé een tapperij en biedt ruimte voor bbq’s, vergaderingen, feesten en het heeft een Bed & Breakfast. Ook gedurende de lockdown zijn ze actief en innovatief gebleven. Bij de verbouwing van het pand, is goed gekeken naar verduurzaming. Ze maken veel gebruik van duurzame producten en zorgen voor zo min mogelijk afval door hergebruik. Bij Boon begeleidt ook aanstormend horecatalent door aandacht te hebben voor opleiding en (stage)begeleiding.

Audece

Op de Noordhoek in Roden zit het bedrijf Audece. Zij leveren diensten in de machinebouw, robotisering en industriële automatisering en ontzorgen technische afdelingen in de producerende industrie. Met brede kennis op het gebied van besturingstechniek, robotisering en machinebouw, bieden ze gerichte oplossingen waarbij gelet wordt op efficiëntie, flexibiliteit en kosten. Audece heeft zeer gespecialiseerde producten met bijzondere technieken. De onderneming steunt ook jonge talenten door sponsoring bij hockey en waterpolo. Audece heeft duurzaamheid ook hoog in het vaandel door op zoek te gaan naar opslag van energie in zoutwateraccu’s en kleine windmolens in samenwerking met andere bedrijven.

Coop Spithost

Het supermarktbedrijf heeft na een aantal formule/naamswijzigingen sinds enige jaren de overstap gemaakt naar de ‘COOP formule’. Coop Spithost is een centrale plek in de Norger samenleving met veelal plaatselijk personeel. Ondanks dat Coop onderdeel is van een landelijke keten, slaagt Coop Spithost er in om zijn eigen lokale identiteit te bewaren. Spithost is namelijk veel betrokken in de samenleving in Norg door verschillende contacten met plaatselijke verenigingen. De supermarktwinkel focust zich op de klanten en het dorp door ook extra service te bieden in de vorm van een pinautomaat, sponsoring, verschillende lokale acties en een ov- oplaadpunt. In 2020 is een grote verbouwing geweest, zodat aan alle moderne eisen kan worden voldaan. Binnen het bedrijf wordt ook veel afval gescheiden, waardoor zo min mogelijk restafval overblijft. Ook producten die niet meer in de winkel verkocht mogen worden, krijgen nog een herbestemming.

Op maandagavond 14 maart maakt burgemeester Klaas Smid de winnaar bekend tijdens de ondernemersbijeenkomst bij de kampeerhal in Roden.