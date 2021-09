Wethouder Henk Kosters stopt na komende gemeenteraadsverkiezingen

NOORDENVELD – Wethouder Henk Kosters heeft besloten te stoppen als wethouder voor de gemeente Noordenveld na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hij is dan acht jaar wethouder geweest namens de lokale partij Gemeentebelangen. Voordat hij in 2014 wethouder werd, was hij lange tijd werkzaam bij de toenmalige Dienst Landelijk Gebied.

Tijd voor verandering

Henk Kosters over zijn besluit: “wethouder zijn is een prachtige functie waarin je veel kunt betekenen voor bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers van de gemeente. Ik heb mij de afgelopen jaren met veel plezier, inzet en energie voor hen ingezet.” Maar toch vindt hij het na acht jaar mooi geweest: “op een gegeven moment is het tijd voor verandering. Dat is goed voor mezelf en ik denk ook goed voor de partij en de gemeente. Ik vind dat je deze functie alleen met volle inzet en energie kunt doen. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat mede door corona mijn energie maar ook mijn plezier in het werk afgenomen zijn en daarom kies ik ervoor te stoppen.”

Toekomst

De komende periode ligt de focus natuurlijk nog op het wethouderschap in Noordenveld en het goed afronden en nog verder brengen van een aantal zaken. Ondertussen gaat Kosters nadenken over wat hij na zijn afscheid gaat doen: “geraniums hebben we thuis namelijk niet.”