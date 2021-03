Wethouder Hielke Westra samen met leerlingen in actie tegen zwerfafval

NUIS/WESTERKWARTIER – Afgelopen vrijdag was de grote zwerfvuilactie voor basisscholen in de gemeente Westerkwartier. In totaal deden 21 scholen mee en dus werd op 21 verschillende plekken de schoolomgeving ontdaan van zwerfvuil. 1560 leerlingen gingen hiervoor in groepjes op pad, gewapend met prikstokken en –zakken. Het doel van de actie was om bewustwording te creëren voor de afvalproblematiek. De aftrap van de actie was om 08:45 uur bij ’t Sterrenpad in Nuis, waarbij ook wethouder Hielke Westra aanwezig was. Zestig leerlingen van de bovenbouw voerden onder leiding van verschillende muziekdocenten een ‘veeg’etarische vlog-rap uit. Het Kunstkwartier had speciaal voor deze gelegenheid een raptekst en –melodie gemaakt. Als waardering voor deelname aan de zwerfvuilactie ontvingen alle deelnemende scholen van de gemeente een duurzaam schoolpleincadeau. Deze kregen zij uit handen van wethouder Westra. Vervolgens kon hij samen met de leerlingen in actie komen tegen het zwerfafval rond de school.