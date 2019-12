Wethouder Pastoor en Tanja Haseloop verrichten aftrap voetbalgala

LEEK – In Leek vond afgelopen vrijdag de aftrap van het vrouwentoernooi plaats. De aftrap werd verricht door wethouder Elly Pastoor en oud-wethouder Tanja Haseloop, inmiddels burgemeester van Oldebroek.

De finalisten van het vrouwentoernooi van het Leekster Voetbalgala, Nieuw-Roden en EKC, hebben zich zaterdagavond probleemloos geplaatst voor de tweede ronde. Maarliefst 20 teams hadden zich aangemeld voor het damestoernooi. Het team van Nieuw-Roden onder 21 jaar won Poule A, voor het verrassende Oerterp, dat in de onderlinge wedstrijd lange tijd gelijke tred hield met de titelhouder en zelfs nog kans had op de winst. De Friezen hadden pech met een inzet tegen de lat. Uiteindelijk won Nieuw-Roden met 3-2. Oerterp eindigde in punten gelijk met Haulerwijk, maar werd tweede dankzij een beter doelsaldo. Haulerwijk plaatste zich als één van de beste nummers drie wel voor de tweede ronde. In Poule B werd EKC groepswinnaar. De combinatieploeg uit Eenrum en Kloosterburen noteerde de hoogste score van de avond: 10-1. Cruciaal was het duel tegen Opende, nadat beide teams twee keer gewonnen hadden. EKC won nipt (2-1) van Opende, dat vorig jaar niet van de partij was. Zevenhuizen en VEV’67 kwamen tekort. Poule C werd een prooi voor Marum, dat Roden onder zich hield. In de onderlinge strijd werd het 1-0 voor de Westerkwartierders. HFC’15 en Peize kwamen er niet aan te pas. De Wilper Boys werd winnaar van Poule D. Plaatsing voor de tweede ronde was ook de doelstelling van de rood-zwarten. TLC werd tweede met slechts één gewonnen wedstrijd (tegen VAKO), met 1-0. VAKO eindigde als derde, voor Westerkwartier. Meervoudig finalist JV Oostenburg pakte de winst in Poule E. FC Grootegast eindigde op plaats twee, voor het leuk voetballende NEC Delfzijl en GOMOS. De Noord-Groningers drongen als beste nummer drie door tot de volgende ronde.