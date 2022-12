Wethouders onder de indruk van veerkracht ondernemers

Foukje van der Wal van Bewegingscentrum Norg zet tegenslagen om in kansen

NORG – Een paar keer per jaar brengt een afvaardiging van het college van Noordenveld een bezoek aan bedrijven in de gemeente. Woensdag bezochten de wethouders Alex Wekema en Jos Darwinkel het Bewegingscentrum Norg en Taxi Dorenbos in hetzelfde dorp. De beide wethouders waren diep onder de indruk van de veerkracht van de ondernemers die ondanks tegenslagen de boel op de rit weten te houden.

‘Kan niet’ bestaat niet in het leven van Froukje van der Wal. Deze pittige ondernemer heeft een vooruitziende blik weet op tijd de bakens te verzetten. Tegenslagen zet ze om in kansen. Afgelopen maart bestond het Bewegingscentrum 14 jaar. Inmiddels is er weinig meer over van de formule die ze destijds voor ogen had. Het idee was een breed bewegingscentrum ter ondersteuning van het zwembad. Een sportschool met een riante saunaruimte waar ook alle ruimte was voor re-integratietrajecten van het UWV. ‘Ik ben begonnen in de tijd dat alles kon, de bomen tot de hemel reikten. Na twee economische crisissen veranderde dat compleet. Dan moet je als ondernemer veerkrachtig zijn. Corona heeft mij 90.000 euro gekost. De sauna liep ook niet meer. Die heb ik er helemaal uitgehaald. Dat kostte nog eens 100.000 euro. Van der Wal zit in de luxe positie dat ze niet van het Bewegingscentrum hoeft te leven. De van huis uit juriste is ook directeur van de HyperHidrosis Kliniek, die mensen van overmatige zweetoksels afhelpt. Het Bewegingscentrum is nu een multifunctioneel centrum dat onderdak biedt aan een crèche, kinderopvang een BSO, een kapper, een fysiotherapiepraktijk en een podoloog. Als het aan de ondernemer ligt blijft het daar niet bij. De grote spinningruimte op de bovenverdieping gaat ze omzetten in flexibele behandelruimtes om nog meer specialisten in huis te halen. ‘Ik zie mogelijkheden genoeg: we zouden graag een logopedist, een dyslexiespecialist, een diëtist, GGZ psycholoog, een schoonheidssalon en een nagelstudio in huis willen hebben.’

Punt van kritiek was er ook: Van der Wal is niet gelukkig met het plan voor een kindcentrum in Norg waar de basisschool en kinderopvang onder één dak zitten. ‘Dat raakt mij ook. Ouders kiezen voor het gemak. Bovendien wordt dit project gesubsidieerd en wij krijgen niets.’ Ander punt is het voorplein. Dat is donker, slecht verlicht en drassig. ‘Het verkeer is hier met 14 jaar geleden ongeveer verduizendvoudigd. Het levert gevaarlijke situaties op. De laatste steen is hier gelegd in 1953. Ik zou graag zien dat de gemeente hier eens naar kijkt.’ De wethouders toonden begrip voor haar situatie maar deden geen toezeggingen. ‘Wij hebben een grote maatschappelijke functie waar veel mensen in het dorp gebruik van maken’, aldus Van der Wal die de mogelijkheid benutte om haar team op een voetstuk te zetten. ‘Ik sta hier wel met de veren te pronken, maar ik doe het niet alleen. Ik heb een fantastisch en gedreven team om mij heen.’ Na het Bewegingscentrum togen de wethouders naar Taxi Dorenbos. ‘We zijn benieuwd naar het bedrijf waarvan we dagelijks vele busjes zien rijden.’