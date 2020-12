Wie had dat gedacht: FC Groningen op vijfde plek na twaalf wedstrijden

GRONINGEN – Het spel van FC Groningen was afgelopen zaterdag niet al te best in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk, maar net als al zes keer eerder dit seizoen, wist de ploeg van trainer/coach Danny Buijs wel drie punten binnen te halen. Na negentig minuten voetbal stond er een 2-0 eindstand op het scorebord, door doelpunten van Ahmed El Messaoudi en Daniël van Kaam. Met 23 punten uit twaalf duels staat de Trots van het Noorden op een vijfde plek in de Eredivisie. En wie had dat gedacht aan het begin van dit seizoen?



Voorafgaand aan het seizoen hebben supporters van FC Groningen vaak de hoop dat hun ploeg dit jaar ‘de verrassing’ van het seizoen wordt. De laatste jaren maakte die hoop vaak al vrij snel plaats voor negativiteit, door een tegenvallende competitiestart. Ook dit seizoen had men ongetwijfeld weer de hoop dat de Trots van het Noorden ‘de verrassing’ van het seizoen zou worden, al was het tegen beter weten in. Echte topaankopen bleven namelijk uit, terwijl er wel belangrijke spelers waren vertrokken. Nadat de eerste wedstrijd in eigen huis tegen PSV verloren werd, was er nog geen man over boord. Het duel tegen ADO Den Haag bood, ondanks weinig tegenstand van de Hagenezen, perspectief, maar na een matig duel tegen FC Twente leek het voor de FC weer een ‘kleurloos seizoen’ te worden.



Niets is echter minder waar. Na de nederlaag tegen FC Twente verloor FC Groningen namelijk nog maar één keer, in het uitduel tegen Feyenoord. De ploeg van Buijs behaalde prachtige overwinningen tegen Ajax en AZ en ook de wedstrijden tegen Fortuna Sittard, VVV-Venlo, Willem II, en afgelopen zaterdag RKC Waalwijk, leverden drie punten op. FC Utrecht en Vitesse hielden een punt over aan het treffen met FC Groningen. De hoop om ‘de verrassing’ van het seizoen te worden, is voor supporters van de FC de afgelopen jaren niet zo groot geweest als nu het geval is. Na twaalf duels staan de Groningers op de vijfde plek in de Eredivisie en heeft het momenteel een wat makkelijker programma dan in de afgelopen weken.



Bovendien lijkt elke ploeg zich momenteel stuk te bijten op het spel van FC Groningen. Waar veel tegenstanders van de Trots van het Noorden in het begin spraken over een ‘offday’ wanneer ze verloren hebben van FC Groningen, gaan de complimenten inmiddels naar de FC zelf. Het team staat wekelijks goed georganiseerd en is verdedigend ijzersterk. Voor vele tegenstanders is het lastig om daar doorheen te komen. Buijs houdt ervan om vanuit een goede organisatie te spelen. Het spel van de FC lijkt daarom vaak verdedigend, ondanks dat er regelmatig veel aanvallende spelers staan opgesteld. De kracht van FC Groningen is duidelijk de degelijke defensie. Hiermee heeft de Trots van het Noorden de controle over de wedstrijd en is het voor tegenstanders lastig om dit te bespelen.



Waar FC Groningen voorheen vaak bekend stond om het feit dat het tegen mindere ploegen punten liet liggen, lijkt dat dit seizoen niet aan de orde te zijn. Dat bewees de ploeg van Buijs onder andere tegen VVV-Venlo, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. In de komende twee speelrondes staan er voor FC Groningen duels tegen Sparta Rotterdam en Heracles Almelo op het programma. Twee wedstrijden waarin de FC waarschijnlijk de bovenliggende partij zal zijn. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat FC Groningen 2021 ingaat met een plek in de top-5 van de Eredivisie. Als de ploeg van Buijs in de winterstop grotendeels intact blijft, kan FC Groningen zomaar eens de verrassing van het seizoen worden.