Wie komen er in het Dream Team van VEV’67?

LEEK – De komende week kan er gestemd worden op kandidaten die een plek verdienen in het dreamteam van VEV’67 in Leek. Twee oudgedienden die alles over de club weten, zijn vader Klaas en zoon en Erwin Meijer. Zij hebben hun sporen sportief gezien binnen VEV’67 verdiend, alhoewel Klaas in eerste instantie is gaan voetballen als jonge speler bij vv Leek. In gesprek met De Krant vertellen de mannen over de club en noemen ze een aantal namen die volgens hun in aanmerking komen voor het Dream Team van de Leeksters.



In 1968 heeft papa Meijer Klaas aangespoord om bij het op dat moment net opgerichte VEV’67 te gaan voetballen. Met enige tegenzin is Klaas dit gaan doen en achteraf is dat een prima keus geweest. “Het was eerst wel wennen bij VEV’67”, zegt Klaas. “Het was er allemaal nog niet zo georganiseerd als bij Leek. In Nienoord speelde ik met jongens als Rudie Boonstra, Henk Veening, Piet Tjoelker en Engbert Kooistra in de A-junioren”. Zoon Erwin is op zijn zesde met voetbal bij VEV’67 begonnen. Hij doorliep alle eerste elftallen van de categorieën en ging vanuit de A-junioren al vervroegd over naar het eerste elftal. Zijn ambitie was toch om een hoger niveau te behalen. “Mijn overstap naar ACV heeft mij wel echt goed gedaan”, zegt Erwin, “maar na één seizoen ben ik toch weer naar Leek teruggekeerd. Ik ben hier tot mijn dertigste in het hoogste seniorenteam blijven spelen. Om af te bouwen ben ik vier jaar in het tweede elftal gaan spelen om mijn ervaring aan de jeugd over te brengen”.



In vergelijking met de tijd waarin Klaas opgroeide en nu ziet hij wel verschil. “Het was in die tijd alleen maar voetbal”, vertelt hij. “Toen waren er ook veel meer spelers die een tegenstander konden passeren. Tegenwoordig moet er vooral worden samengespeeld in het teambelang”. Klaas pleit er voor dat spelers in hun ontwikkeling lekker acties moeten kunnen maken. “Het is nu te veel op fysiek gericht. Het voetballen op straat geeft de jonge spelers de mogelijkheid hun techniek te ontwikkelen”. Erwin beaamt dit: “Je ziet tegenwoordig weinig kinderen meer op straat voetballen. Putje voetbal is niet meer”.



Klaas merkt op dat VEV’67 een grote familieclub is. Jaap Kroeze, Cor Mostert (de meest begaafde technicus van VEV’67 volgens Klaas), Harm Jorritsma, Gijs Lokhorst, Leffert Meijer, Willem Tjoelker, Martin de Vries, Gerard Dammer en Peter de Boer zijn namen die zo de revue passeren, als we het hebben over spelers die indruk op Klaas hebben gemaakt. Erwin heeft ook nog met Peter de Boer en Martin de Vries samen gespeeld. Voor hem gelden namen als Koert Thalen, Joost Blom, Sander Brandsma, Age Wim van der Zee, Klaas Kleiker, Kees Pranger, Robin Elderman en Jeffrey Visser als spelers die zeker voor een Dream Team in aanmerking kunnen komen.



Ongetwijfeld, beamen vader en zoon, zullen we mensen vergeten. Zeker vinden de mannen dat Jaap van der Til niet dient te worden vergeten. “Deze markante man is altijd erg betrokken bij het eerste elftal en club geweest. Hij organiseerde de uitjes naar Ameland. Wat was hij blij en enthousiast als “zijn 1e” een wedstrijd won of bij een kampioenschap. Een man als Job van Driel staat ook in het middelpunt van de vereniging”.



Waar staat VEV’67 over 5 jaar? Daar zijn beide mannen het over eens dat er dan een stabiele 1e klasser is ontstaan. Met de huidige aanwas van leden moet dit haalbaar zijn.

Beide mannen denken eveneens dat het een kwestie van tijd is dat er alleen met de standaardteams op zaterdag zal worden gevoetbald. “Mensen willen graag de zondag anders besteden”, besluiten vader en zoon.



Wie moeten volgens jou een plekje in het Dream Team van vv VEV’67 krijgen? Vanaf vandaag kun je tot en met zondag 13 juni stemmen op jouw favoriete speler per linie plus een coach. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Stemmen kan door een mail te sturen naar dekrant@media-totaal.nl of per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van De Krant.