Wie komen er in het Dream Team van vv Gomos?

NORG – Deze week gaat De Krant op zoek naar het Dream Team van vv Gomos en daarvoor duiken we even de geschiedenis in. Iemand die daar veel over weet, is Tienus Slenema. Al meer dan 35 jaar heeft hij zowel zaterdags als zondags de vaste plek in de commissiekamer, ook wel de leiderskamer genoemd. Een andere persoon die veel over de club weet, is Albert Flik. Net als zijn vader Jacob Flik stroomt het geelzwarte bloed door zijn aderen. Datzelfde geldt zeker ook voor Tienus Slenema.



Tienus is op 12-jarige leeftijd begonnen met voetballen. Helaas moest hij op 18-jarige leeftijd noodgedwongen stoppen met voetballen. Zijn knieën waren op dat moment de grote spelbreker. “De pijn was niet meer te houden”, vertelt Tienus. “Ik heb de pijn lang proberen te verbijten, maar uiteindelijk ging het niet meer”. Op latere leeftijd is Tienus binnen de club als vrijwilliger aan de slag gegaan. Hij is elke dag op het terrein te vinden. “Ik heb ontzettend veel gedaan binnen de club”, vertelt hij. “Zo was ik terreinknecht, heb ik loten verkocht, deed ik de kaartverkoop en andere hand- en spandiensten binnen de club”. Bovendien is Tienus medeoprichter van de supportersvereniging van Gomos.



Albert Flik is natuurlijk de robuuste verdediger en aanvoerder van het team wat toch redelijk veel succes heeft gekend. Op 8-jarige leeftijd (eigenlijk al op 7 jarige leeftijd) is hij gelijk op een groot veld begonnen. Dat is tegenwoordig niet meer voor te stellen. “Op mijn zeventiende maakte ik mijn debuut in het eerste elftal”, vertelt hij. “De club degradeerde toen wel van de derde klasse naar de Drentse Voetbalbond. Met de lichting Johan Steenbergen, Arjan de Vries, Erik Baving, Luc van Birgelen, Michiel Adams, JP Dekker en Bert Speelman waren we onder leiding van trainer Martin Koops naar de tweede klasse opgeklommen”. Flik zelf is als spits begonnen, maar trainer Koops zette hem laatste man. Daar kende Flik zijn beste voetbaljaren. Echter ontkwam ook hij niet aan versleten knieën, waardoor hij noodgedwongen moest stoppen.



Tienus vertelt dat in vroegere jaren de “kleedkamers” bij club café Popken zijn. “Vanuit het café moest er dan naar de velden worden gelopen”, legt hij uit. “Bij het veld stond een muziekkoepel waar de jassen droog konden worden gehouden tijdens een regenbui. De pauze was een gezamenlijk bijeenzijn in de muziekkoepel waar de thee werd geserveerd. Na de wedstrijd liep het hele gezelschap terug naar de kroeg alwaar wasteilen stonden, gevuld met koud water waarin je je kon wassen”. Op het terrein van Gomos zijn vele trainingskampen van gerenommeerde clubs geweest. Tienus herinnert zich bijvoorbeeld de legendarische wedstrijd tegen Ajax in 1971 tijdens hun bezoek.



“Heb je het over een Dream Team dan moet je Thijs Baving, Henk Kuiper, Frits Muller (Los maar) junior en senior noemen”, vinden beide mannen. “Jan Koops was een in die tijd begenadigd voetballer, maar ook Michiel Adams is natuurlijk een bijna zekere speler voor het team, net als Reint Jan Auwema. Ook Ronald Sloots, Jordi van Esch, Robert Elsinga, Martin Bloem en Ramon Klok zijn zo namen die zeker een plekje verdienen”. Als trainer komt voor beide mannen maar één naam in aanmerking. Wim Bakering, man van de club en een zeer gedreven vakkundig trainer.



Wie moeten volgens jou een plekje in het Dream Team van vv Gomos krijgen? Vanaf vandaag kun je tot en met zondag 30 mei stemmen op jouw favoriete speler per linie plus een coach. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Stemmen kan door een mail te sturen naar dekrant@media-totaal.nl of per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van de Streekkrant.