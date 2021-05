Wie komen er in het Dream Team van vv TLC?

LEEK/TOLBERT – Komende week kan er gestemd worden op kandidaten, welke in aanmerking komen voor een positie in het dreamteam van vv TLC. Oud-spelers die veel van de fusieclub Tolbert Leek Combinatie weten, zijn Tim Helmholt en Johan Akker. Zowel Tim als Johan hebben hun opleiding in respectievelijk Leek en Tolbert genoten. Beide mannen hebben beide een uitstapje naar Veendam gemaakt. Tim is na één jaar naar Drachten verhuisd en Johan kwam na twee jaar terug in Tolbert.



De beide mannen hebben ooit één keer tegen elkaar gevoetbald. In de bekerwedstrijd Leek tegen Tolbert won Leek de wedstrijd met 2-0. Beide goals werden gemaakt door Jeroen Modder. Rivaliteit tussen beide clubs was er zeker, maar dat leefde binnen Tolbert meer dan bij leek. In 1991 kwam er een samenwerking tussen de jeugd van beide clubs. Onder de naam Leek Rodenburg 1991 vierde de club goede successen. Dennis Lieuwes, Duminda Menting, Wietse Linker en Erwin van Wijk waren exponenten van deze samenwerking. Deze spelers hebben zowel bij Leek als Tolbert gespeeld. Helaas is in 1996 de samenwerking Leek Rodenburg een einde gekomen. De ledenvergadering bij Tolbert gaf de doorslag om niet tot een fusieclub te komen. Erg spijtig, want beide clubs hadden elkaar zeer nodig. Dit bleek wel uit het feit dat sinds een aantal jaren terug TLC is ontstaan. Zowel Akker als Helmholt zien het belang van de samenwerking in. De rivaliteit is de laatste jaren helemaal verwaterd.



Tim werd al als B-junior ingezet in de eerste selectie van Leek en maakte onder andere promotie en degradatie mee. Het kampioenschap in seizoen 1987/1988 onder leiding van Henk Hartkamp staat hen nog goed bij. “Ongeslagen en in Zwaagwesteinde kampioen worden is natuurlijk als jonge speler geweldig”, zegt hij. “Dat was een goed team met Jeroen Modder, Rob Meijboom, Johan Wardenier, Simon Zuidema en Freddie Laturiuw. Oene de Vegt en Peter Copinga speelden in het hart van de verdediging”.



Ook Johan heeft vele mooie momenten meegemaakt in Tolbert, maar hij ziet ook dat verschillende jongens voor beide clubs hebben gespeeld, zoals Dennis Lieuwes, Wietse Linker, Erwin van Wijk, Freddie Laturiuw, Marten Wagenaar, Lammert Sinninghe, Alle Rozema, Rafael Bianco en Teun Wiegers. “Vroeger werd weinig van club veranderd”, zegt Johan. “Dat deed men niet zoveel in die tijd. Het verschil met vroeger en nu is dat men jaren geleden veel meer hart voor een dorp had dan nu. Nu liggen de dorpen tegen elkaar aan en is alles samen gekomen. Daarnaast is ook de beleving nu heel anders. Vroeger was je altijd aan het voetballen en keken de jonge jongens bij de wedstrijden van het eerste. Nu is dat wel anders”.



Beide oud-spelers dragen nog een aantal spelers voor die voor hun wel een plek in het dreamteam kunnen krijgen. Zo zijn de Tolberters Hendrik Zantinga, Henk Bolt, Johan Akker, Harald van de Vries, Jeroen en Marcel Dussel, Huib de Thomis, Melle Sinnighe, Jan Bos, Jan Jonkman en Ruurd van de Vries goede kanshebbers. Oud-Leeksters zijn in hun ogen toch zeker Wim Goozen, Henk Hartkamp, Wim Brander, Jan Venekamp, Teije Helmholt, Tim Helmholt, Johan Wardenier, Jeroen Modder, Peter Copinga, Kevin Waalderbos, Raymond Bolt en Rob Meijboom. Beide mannen realiseren zich terdege dat er ongetwijfeld andere namen voor het ‘Dreamteam’ in aanmerking kunnen komen.



Wie moeten volgens jou een plekje in het Dream Team van vv TLC krijgen? Vanaf vandaag kun je tot en met zondag 23 mei stemmen op jouw favoriete speler per linie plus een coach. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Stemmen kan door een mail te sturen naar dekrant@media-totaal.nl of per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van De Krant.