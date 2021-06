Wie komen er in het Dream Team van VV Veenhuizen?

VEENHUIZEN – De komende week kan er gestemd worden op kandidaten die een plek verdienen in het dreamteam van VV Veenhuizen, welke is ontstaan in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1949 kon de club meedoen in de toenmalige DVB. Destijds waren er twee seniorenelftallen en een jeugdelftal, die hun wedstrijden op zondag speelden. Een zaterdagteam was toen ook al in ontwikkeling. Dat alles onder leiding van voorzitter Elsenaar. De gevangenis speelde een grote rol in het bestaan van Veenhuizen, want verschillende werknemers van de gevangenis kwamen in Veenhuizen te wonen. Dat kwam de club zeker ten goede.



Eén daarvan is de nu 77-jarige Henk Stam. In 1975 is hij komen wonen en werken in Veenhuizen. De in IJsselmuiden geboren Stam werkte dertig jaar voor justitie als bewaarder in de gevangenis. Als voetballiefhebber meldde hij zich bij de plaatselijke voetbalclub. “Binnen een maand was ik vervolgens jeugdleider”, vertelt hij. “De eerste kennismaking herinner ik me nog al te goed. Ik werd ontzettend goed ontvangen en die avond ben ik ‘op de kop’ thuisgekomen”. Door een zware knieblessure is hij niet lang op niveau kunnen blijven voetballen. Door een operatie is hem te kennen gegeven om zich te laten afkeuren. Dat zat er voor Henk niet in. “Er waren altijd nog wel banen te vinden waar ik me dienstbaar kon maken”, gaat Stam verder. “Zo heb ik bij Justitie gesolliciteerd, met als gevolg gevangenbewaarder in Veenhuizen. In de inrichting heb ik verschillende voetbalpartijtjes gespeeld”.



Ferdinand Rozema is op zijn beurt al vele jaren een vaste waarde in het eerste elftal van Veenhuizen. Ferdinand is in aanraking met de club gekomen toen hij meeging naar de training van zijn oudere broer Auke, die op dat moment getraind werd door vader Sjoerd Rozema. Later werd (uiteraard) ook jongere broer Mark Rozema lid van de club. “De zaterdagen stonden altijd in het teken van voetbal”, vertelt Ferdinand. “Zo speelden we ’s ochtends vaak onze jeugdwedstrijden, om vervolgens ’s middags met de bal onder de arm met onze vader mee te gaan, die op dat moment hoofdtrainer was. Zo werden uren versleten op de verschillende noordelijke voetbalvelden”. De in Assen woonachtige Rozema heeft nog altijd veel plezier in het spelen van voetbal bij Veenhuizen. De huidige trainer ziet hem in eerste instantie liever in de verdediging spelen, maar kwam daar op terug. Hij draagt zijn steentje ook bij als de club acties onderneemt om bijvoorbeeld de kas te spekken. Nu is hij zaterdagsochtends te vinden op het voetbalveld met zijn zoontje, die met de puppies van Veenhuizen in de voetsporen van zijn vader wil treden.



Beide mannen geven verschillende namen door die voor hun wellicht een plekje in het Dream Team verdienen. Jan Klopstra (snelle rechtsbuiten), Alex en Erik Stam, Henk Duin, Herman van Bruggen, Fokko Luiting (Willem Holleeder), Ruud Hendriks, Peter Moltmaker, Robert Elsinga, Harrie Bosman, Abele Veenstra (Zwarte Panter), Mark Tip, Jan Riemsma, Sjoert Giezen, Coen Schmidt, Bram Schmidt, Ferdinand Rozema en Gerjan Wiessenberg (karakter/kracht) zijn een aantal namen om het geheugen even op te frissen. “Als we praten over een markant figuur in de clubhistorie, dan komen we toch uit bij de naam van oud-trainer Henk Smallenbroek. Nog altijd komt hij regelmatig samen met zijn vrouw bij de wedstrijden kijken”, aldus de mannen.



Wie moeten volgens jou een plekje in het Dream Team van VV Veenhuizen krijgen? Vanaf vandaag kun je tot en met zondag 20 juni stemmen op jouw favoriete speler per linie plus een coach. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Stemmen kan door een mail te sturen naar dekrant@media-totaal.nl of per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van De Krant.