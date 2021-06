Wie komen er in het Dream Team vv Nieuw Roden?

NIEUW-RODEN – Deze week is voor wat betreft de verkiezing van een dreamteam de aandacht gericht op vv Nieuw Roden. Als opwarmer daarvoor ging De Krant in gesprek met vader Wiebe en zoon Robert Vorenholt. Zij zijn onmiskenbaar verbonden aan voetbalvereniging Nieuw Roden. Het blauw van de kleuren van de club stroomt door hun aderen en beide zijn al ontzettend lang bij de club betrokken. “Ik ben zelf als 10-jarige begonnen in de B-junioren”, vertelt Wiebe. “Dat mocht eigenlijk niet, maar het is toch zo gelopen. Destijds vroegen trainers Willem Bakker en Joke Meek toestemming aan mijn vader. Die kregen ze”.



Wiebe, inmiddels 70 jaar oud, heeft als centrale middenvelder vijftien jaar lang in het eerste elftal zijn kunsten vertoond. Hij omschrijft zichzelf als een geraffineerde speler, die op het juiste moment zijn tegenstander laat weten dat hij ook aanwezig is. Zoon Robert is op 6-jarige leeftijd met zijn vader als trainer begonnen met voetballen. Hij heeft als voorstopper/laatste man zijn vader overtroffen. “Ik heb namelijk zestien jaar in het eerste elftal gespeeld”, zegt Robert. “Mijn fanatisme leverde me wel eens een kaart op, want dat zijn echt in mijn spel opgesloten. Ik was het vaak niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Daarnaast maakte ik nogal eens behoorlijke overtredingen, die zeker niet door de beugel konden”.



Robert is in navolging van zijn vader als allround vakman aan het werk bij Woningstichting Actium uit Assen. Vader Wiebe is 44 jaar als werknemer bij Woonborg uit Roden werkzaam geweest. Nu is hij beheerder van camping Ot en Sien in Roden. Beide mannen verzetten veel werk binnen de club, onder andere als jeugdtrainers en elftalleider. Na zijn actieve voetbalcarrière is Robert op verzoek van pa leider van het eerste elftal geworden. Samen begeleiden ze trainer en spelers op hun manier, waarbij ze de mix van jong en oud zeker in hun waarde laten. “Wij trekken al ons hele voetballeven met elkaar op. Vanaf de D-junioren tot en met de A-junioren zijn we mannen onafgebroken met onze teams aan de slag”.



Nieuw Roden is ontstaan uit het voor de Tweede Wereldoorlog opgerichte VIA. Voetbal Is Alles. Er is in 1932 mee begonnen en in 1940 gestopt. In 1947 is Nieuw Roden op een stuk veld van de familie van de Graaf aan de Veldweg opnieuw gestart. Niet veel later is men naar de ongeveer huidige locatie verhuisd. Het dorpscafé Lieuwes is altijd het pand geweest waar nu chinees restaurant Lotus is gevestigd. Nu is café Kastelijn de stamkroeg voor en na de wedstrijd. Over het verschil van toen en nu valt het beide mannen op dat er weinig respect voor elkaar is tijdens wedstrijden. “Een overtreding begaan hoort bij voetbal”, vertellen ze. “Er is weinig acceptatie. De “ja maar” cultuur leeft heel sterk. Het betekent dat je het er niet mee eens bent. Het is ook erg opgefokt allemaal. Vroeger was er alleen maar voetbal. Tegenwoordig zijn er zoveel sportieve mogelijkheden”.



Praten we over de mooiste herinnering dan zegt Wiebe gelijk het kampioenschap en promotie van de 4e naar de 3e klasse in seizoen 1977/1978. Voor Robert geldt het tweemaal achtereen promoveren van de 6e klasse naar de 5e klasse en het seizoen erop van de 5e naar de 4e klasse. Iconen van de club zijn in beider ogen zeker wel Willem Cazemier, Rits Aalders, Arie Snater en Ad Witlox. Voorzitter Rits Aalders komt steevast als het niet goed loopt, op zijn gele klompen naar de dug-out en maant de staf aan tot actie. ‘Jullie moeten ingrijpen anders komt het niet goed’. Trainers zijn er genoeg geweest, maar Patrick van Nimwegen is voor beide mannen een strategisch goede trainer. Recht door zee. Tactisch vernuft is hem vaak te pas gekomen om een wedstrijd te kantelen. “Jur Smit is natuurlijk ook zo’n trainer die een nominatie kan krijgen in het Dream Team. Als spelers denk je aan de gebroeders Eppie en Jelte Amsing (Veendam/Zwolse Boys), Piet en Max Uilenberg, Piet Lateriuw, Appie Lampe, Appie Jager”, aldus de mannen.



Wie moeten volgens jou een plekje in het Dream Team van vv Nieuw Roden krijgen? Vanaf vandaag kun je tot en met zondag 6 juni stemmen op jouw favoriete speler per linie plus een coach. Elke ingevulde naam, dus een keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en coach, krijgt een stem. Die stemmen worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en op basis daarvan wordt besloten wie de beste is. Zo wordt duidelijk wie een plekje heeft veroverd in het Dream Team en dus de beste speler van de betreffende club aller tijden op die positie is. Stemmen kan door een mail te sturen naar dekrant@media-totaal.nl of per post naar De Krant, Gedempte Haven 5, 9301 LN in Roden of reageer op de Facebookpagina van de Krant.