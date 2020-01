Wie kroont zich tot sportheld van het jaar 2019?

Komende zaterdag: Sportgala Noordenveld!

NOORDENVELD – Komende zaterdag is het zover: dan worden de sporthelden uit de gemeente Noordenveld geëerd in De Pompstee te Roden. Het jaarlijkse Sportgala staat in de startblokken en de organisatie is er klaar voor. De uitslag is inmiddels bij de jury bekend en dus is het grote aftellen nu echt begonnen. Dat het nog niet meeviel om de winnaars te kiezen, moge duidelijk zijn. De Krant was bij het juryoverleg en maakte notities.

‘Het blijft hartstikke lastig om de verschillende sporten in alle categorieën te vergelijken’, verzuchtte Aaltje Bron. Samen met Jan Kemkers is zij het meest ervaren jurylid. In 2004 was ze al bij de allereerste editie van het Sportgala aanwezig als jurylid. Niet lang daarna voegde ook Jan Arends zich bij de jury. ‘Wie onderscheidt zich: dat is jaarlijks de vraag’, vervolgt Aaltje, om nog maar eens aan te geven dat eigenlijk iedere genomineerde zich wel heeft laten zien. ‘Dat maakt het toch ieder jaar weer lastig.’

Ook voor Jan Kemkers blijft het ieder jaar een eervolle maar lastige klus te zijn. ‘In de categorie van Sportman van het Jaar moeten we bijvoorbeeld een keuze maken tussen een motorrijder en een wielrenner. Dat is lastig. Je moet als wielrenner ontzettend goed zijn, wil je meedoen om de prijzen. Datzelfde geldt voor motorrijden. Maar als je objectief kijkt naar alle genomineerden, zal je zien dat iedereen er ontzettend veel tijd en energie in steekt.’

Tijdens het behandelen van de vele categorieën, barsten er ieder jaar meerdere discussies los. De jury zit vaak op één lijn, maar het moge duidelijk zijn dat iedereen toch zo zijn eigen beweegredenen heeft. De slagzin van Jan Kemkers is deze avond dan ook: ‘ik heb het anders gedaan, maar dat zijn jullie van mij gewend.’

De kracht van de jury zit hem in de verschillende achtergronden. Neem Jan Arends, al meer dan 45 jaar lid van VV GOMOS en bovendien betrokken bij de KNVB. De Norger weet veel over het sportgebeuren in de gemeente en is nog steeds nauw betrokken bij wat er op voetbalgebied gebeurt in Norg en omstreken. Zo oppert hij nog even of zijn cluppie GOMOS niet genomineerd had moeten worden. ‘Een derde plaats in de eerste klasse, dat is niet gek dacht ik zo’, zegt hij met een knipoog. Het geeft direct de crux aan: wie worden er wél en wie worden er niét genomineerd? Daarin heeft ook het publiek een grote stem, aangezien zij jaarlijks hun teams en sporters kunnen aandragen. Iets wat overigens ook voor de verenigingen zelf geldt.

Wat verder opvalt deze avond: het vele talent in de gemeente. ‘We hebben ieder jaar meer keuze bij de talenten, dan bij de Sportmannen en Sportvrouwen’, concludeert Aaltje. De eveneens aanwezige Patrick van der Duin, inmiddels voorzitter van Sportstimulering Noordenveld, vult aan: ‘Zo zie je maar hoe lastig het is om door te breken.’

Om in iedere categorie een goede winnaar te vinden, wordt ook gekeken naar de motivatie van de sporters. ‘Wat doe je ervoor en wat laat je: dat is iets waar ik naar kijk’, aldus Aaltje. Dat geldt ook voor de andere juryleden. Zo wordt er een integrale afweging gemaakt. En verder is er natuurlijk de stem van het publiek, die zeker gehoord wordt. De mening van de jury telt voor twee derde en de publieksstemmen voor één derde. En dat het publiek zeker invloed heeft, blijkt wel wanneer er in meerdere categorieën verschuivingen zijn wanneer de publieksstemmen opgeteld zijn. In totaal is er meer dan 10.000 keer gestemd.

Bij de vrouwen is het qua stemmen heel close. De genomineerde dames hebben blijkbaar goed hun best gedaan om stemmen te werven.

Als aan het eind van de avond de punten zijn vergeven en men zich inmiddels aan een borrel waagt, kan de jury alvast reikhalzend uitkijken naar alweer de zeventiende editie van het Sportgala. Opdat het weer een mooi spektakel mag worden!

Programma

Om half acht gaan op zaterdag 25 januari de deuren van De Pompstee open. Om acht uur begint dan het Sportgala. Net als ieder jaar is de avond weer geheel gratis te bezoeken. Kom dus gerust! De presentatie ligt, net als vorig jaar, in handen van Michaël Wiese. Tussendoor zijn er nog surprise-acts en na tijd wordt de zaal van de Pompstee omgetoverd tot sportcafé.

Volg het gala op Facebook!

Voor de thuisblijvers zal er een livestream op de Facebookpagina van De Krant worden geplaatst. Zo kan eenieder via Facebook alsnog het Sportgala volgen. Even afstemmen dus!