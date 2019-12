Wie volgen Jarno Jans en Maaike Verweij op?

Genomineerden Sportgala 2020 bekend

NOORDENVELD – De nominaties voor het Sportgala van Noordenveld 2020 zijn bekend! Na inzendingen en veel wikken en wegen bij de jury, is er een shortlist uit komen rollen. In de zes verschillende categorieën zal moeten blijken welke sporter of welk sportevenement als ‘beste van 2019’ uit de bus komt. De Krant doet alvast een kort rondje langs de genomineerden, om ze de komende weken specifieker uit te lichten!

Te beginnen in de categorie Sportman van het Jaar. Wie volgt tennisser Jarno Jans op? Dit jaar zijn er vier mannen genomineerd voor deze prestigieuze titel. Te beginnen in Peize, alwaar hardloper Rikjan Bathoorn flink aan de weg timmert. De sympathieke hardloper, aangesloten bij Atletiek Groningen, maakt wekelijks furore op verschillende parcoursen in Noord-Nederland. De tweede genomineerde is Enrico Wardenier! De spits (en inmiddels aanvoerder van VV Roden), scoorde afgelopen seizoen 27 keer voor de wit-zwarten. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap van VV Roden, wat daarmee voor het eerst in haar historie naar de eerste klasse promoveerde. De derde genomineerde is Adne Koster. Vorig jaar nog won de wielrenner de titel ‘Talent van het Jaar’, dit jaar beproeft hij zijn geluk bij de ‘senioren’. Koster werd dit jaar verrassend kampioen bij zowel de Elite als de Beloften tijdens het Noordelijke Districtskampioenschap op de VAM-berg. Een prestatie van formaat voor deze veelbelovende renner. Volgt voor hem dit jaar de prijs voor ‘Sportman van het Jaar’? Tot slot is daar de nominatie voor Jeroen Hilster. De nog maar 18-jarige wegracecoureur werd dit jaar Nederlands Kampioen in de ONK SuperCup 600. Een uitstekende prestatie van de uit Lieveren afkomstige racer, die samen met zijn team menig circuit in heel Nederland onveilig maakt!



In de categorie ‘Sportvrouw van het Jaar’ zien we drie genomineerden. Drie jonge genomineerden, want deze dames dongen niet zo lang geleden nog mee om de titel ‘Sporttalent van het Jaar’. Te beginnen bij Ava Krause, die met haar pony’s brons pakte op het NK dressuur in Ermelo. Daarnaast werd ze tweemaal Drents Kampioen, waarmee ze haar status als talent meer dan waar maakte. Ava komt uit voor Rijvereniging Mensinghe in Roden. De tweede genomineerde voor Sportvrouw van het Jaar is Christy Bo. De fanatieke kickbokser werd wereldkampioen in Nordhorn en er gaat bijna geen dag voorbij dat ze niet in de sportschool zit. De ongekend talentvolle Christy zal nog jaren furore blijven maken. Tot slot is Maaike Verweij genomineerd. De uit Veenhuizen afkomstige wekt indruk met mooie prestaties op zowel schaats als skate. Dankzij die prestaties gaat ze zelfs de landsgrenzen over. Zo werd ze deze zomer nog knap derde in Gross-Gerau, bij de 500 meter series. Maaike is bovendien geen onbekende van het Sportgala. Vorig jaar werd ze ook al genomineerd en won ze bovendien de prijs tot Sportvrouw van het Jaar.

Bij de categorie van Sporttalent van het Jaar zien we om te beginnen Gijs Kamp. De skater annex schaatser reed nog een Europees Kampioenschap in Spanje dit jaar. Daarnaast is hij al jaren een gevreesde sporter binnen zijn disciplines. Zijn stabiele prestaties maken hem tot één van de topfavorieten voor de titel van Sporttalent van het Jaar. Remo Slotegraaf, dit jaar Nederlands Kampioen inlineskate, is een goede bekende van Gijs. Ze kwamen en komen elkaar geregeld tegen. Daarnaast bewijst ook Remo al jaren een toptalent te zijn. Ook tijdens het Sportgala komen de heren elkaar dus tegen! Dan: Björn Koster. Het broertje van Adne. Het zou toch bijzonder zijn als Björn notabene zijn broer opvolgt als Sporttalent? Het zou zomaar kunnen, want tijdens het Wielerweekend Roden schreef Björn het eindklassement van de Nieuwelingen op zijn naam. Een bijzondere prestatie! Tot slot: Wessel Hut. Traint, net als Christy Bo, inmiddels in Groningen. En won, net als Christy Bo, goud op het WK in Nordhorn. In een andere leeftijdsklasse pakte hij daarnaast nog brons, waarmee zijn uitstapje naar Duitsland er eentje werd om nooit te vergeten.

Misschien wel de leukste categorie: de Sporters met een Beperking. Dit jaar zien we wederom Thijn Buigholt in deze categorie. Vorig jaar mocht hij deze prijs al in ontvangst nemen en ook afgelopen jaar waren zijn prestaties weer top. Ook de zwemmers van Flotar – dit jaar weer goed voor vele medailles – doen weer een gooi naar deze prijs. Wekelijks streven zij naar persoonlijke records in menig zwembad. Tot slot: de G-voetballers van ONR. Voor het eerst in tien jaar is er een selectieteam gemaakt, wat dit jaar ontzettend goed presteert. In oktober nog wonnen ze het FC Groningen-toernooi, waardoor ze een fantastische wisselbeker mee naar huis mochten nemen.

Over naar de Sportploeg van het Jaar. Wie volgt VV GOMOS op? Is het VV Roden, wat eveneens naar de eerste klasse wist te promoveren? Of zijn het de dames van VV Roden, die kampioen werden én de halve finale van de beker wisten te behalen. Of zijn het de dames van Wielervereniging De Kannibaal. Zij haalden dit jaar een recordaantal overwinningen (17) en podiumplaatsen (35). Ook genomineerd is het team van Postduivenvereniging De Snelle Thuiskomst. Zij bleken voor het tweede jaar op rij de beste te zijn van Afdeling 10 Noord Oost Nederland. Een unieke prestatie! Tot slot is ook ONR Futsal genomineerd. De heren werden kampioen in de Topklasse en promoveerden naar de felbegeerde Eerste Divisie. Daarmee zijn ze het eerste zaalvoetbalteam uit Noordenveld die dit wist te bewerkstelligen.

Bij de evenementen zal er gestreden worden tussen drie wielerevenementen, één tennisevenement en één springevenement. Te beginnen bij de wielerevenementen. De Drenthe200 is – niet verrassend – genomineerd. Datzelfde geldt voor de Veldslag om Norg, waar jaarlijks ontzettend veel wielerliefhebbers op af komen. Ook genomineerd is het Wielerweekend Roden, wat een enorm succes is gebleken maar volgend jaar helaas geen doorgang zal kunnen vinden. Verder genomineerd: het springtoernooi van DSTV in Peize. Een uniek evenement, wat in de regio niet te evenaren is. Tot slot: het ReoStaanArbo NRT****. Dit toernooi heeft sinds dit jaar vier sterren, waarmee landelijk grote spelers naar Roden komen.

U leest het: er valt genoeg te kiezen en te stemmen. Dat stemmen kan via www.sportgalanoordenveld.nl.