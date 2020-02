Wie volgt Molenkamp Schoenmode op als Leukste Bedrijf van de Krant?

Leukste Bedrijfkoorts barst los!

REGIO – Het staat er aan te komen: de strijd om de titel Leukste Bedrijf van de Krant 2020! Inmiddels gaat het Leukste Bedrijf al haar achtste jaar in. De positieve competitie is inmiddels een regelrechte hit. Ondernemers die zich weken achter elkaar in het zweet werken om hun allerbeste beentje voor te zetten. De klanten in de watten te leggen. Overtuigen dat zij misschien wel de leukste zijn. De positieve competitie actie zorgt in ieder geval voor flink wat reuring in de dorpen. Want behalve dat het leeft bij de ondernemers en het winkelpersoneel, leeft het ook vooral bij het winkelend publiek. Dat kan namelijk z’n stem uitbrengen op zijn of haar favoriete zaak. Niet dat de meeste stemmen tellen hoor, nee zeg. Het gaat om veel meer dan alleen een hoop briefjes. Waarom springt die ene zaak er nou zo uit? is een minstens zo belangrijke. Vorig jaar won Molenkamp Schoenmode in Roden de prestigieuze titel. Wie hem dit jaar in de wacht sleept, zullen we met een week of vier weten. Een spannende tijd dus!

Ieder jaar opnieuw een hels karwei voor de jury. Uit vier sterke finalisten (Autocentrum Norg, Bucky in Roden, Molenkamp Schoenmode en het Lekkere Winkeltje in Leek) diende één winnaar te worden gekozen. Toch rolde er – aan het eind van een enerverende middag – een naam uit de bus. Molenkamp Schoenmode uit Roden mocht zich een jaar lang ‘Het Leukste Bedrijf van De Krant’ noemen! De jury was onder de indruk van de strakke presentatie van de winkel. ‘Met oog voor detail ingericht’, volgens de juryleden. Komt er iets nieuws binnen, ontvangen klanten een berichtje met de mededeling dat er zeker iets voor hen tussen zit. Sterk staaltje klantenkennis en korte lijntjes, concludeerde de jury. U merkt: overal wordt op gelet. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Want bij goed ondernemerschap komt nog behoorlijk wat te kijken!

Hoe gaat het ook alweer in z’n werk?

De deelnemende zaken zijn te herkennen aan de raamposter van het ‘Leukste Bedrijf’. In de winkels liggen briefjes waarop de klanten hun bevindingen kunnen optekenen. Stemmen op je favoriete bedrijf (een toelichting wordt bijzonder gewaardeerd) is beslist de moeite waard, want onder de inzenders worden ook dit jaar weer prachtige prijzen verloot. In de Krant van 12 februari volgt een overzicht van alle deelnemende bedrijven. Houd ook de facebookpagina en de website van de Krant even in de gaten: daar zijn regelmatig updates, tussenstanden en filmpjes te vinden. De eer, een herkenningsbord én gratis advertentieruimte in de Krant is de hoofdprijs voor het winnende bedrijf.

Online je stem uitbrengen kan ook! Dat kan via hetleukstebedrijfvandekrant@media-totaal.nl. Ook dan moeten cijfers (verplicht!) gegeven worden. Extra argumenten waarom je op dit bedrijf of deze onderneming stemt, zijn een welkome aanvulling. Na het tellen van de stemmen, het wegen van de cijfers en bevindingen van het publiek worden drie finalisten gekozen. Pas dan komt de jury in actie. Een geheel nieuw samengestelde jury overigens, die we binnenkort voorstellen in de Krant. Samen met de redactie van de Krant maken ze een rondje langs de finalisten. Zaken waarop zoal gelet wordt: assortiment, hospitality (gastvrijheid), klantvriendelijkheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en presentatie. De lat ligt hoog dus! Na het rondje langs de zaken trekt de jury zich terug om met een finaleoordeel te komen. En de winnaar? Die staat binnenkort op de voorpagina van de Krant!

De Krant zal de komende periode veel aandacht besteden aan de wedstrijd. Bedrijven die meer willen weten over ‘het Leukste Bedrijf van de Krant’ of graag zelf mee willen doen met deze sportieve contest kunnen contact opnemen met de verkoopafdeling van de Krant, 050-4065040.

Kader:

Wall of fame

2013 Alida’s Smulpaleis

2014 Zuivelhoeve

2015 Cruwijn

2016 JOY Vrijetijdskleding

2017 De Vries XL Tuinmeubelen

2018 Hit It drum 4 fun

2019 Molenkamp Schoenmode