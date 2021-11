VV Peize bestaat 90 jaar

PEIZE – De voetbalvereniging Peize bestond op 25 oktober 90 jaar. Een heuglijk feit voor de bloeiende vereniging uit het esdorp. Een gezonde vereniging met bijna 500 leden. Een club waar plezier en prestaties hand in hand gaan. Door alle coronamaatregelen wordt het jubileum eerst niet gevierd. Maar men staat er uiteraard wel bij stil. Het eerste elftal speelt momenteel niet onverdienstelijk in de tweede klasse, waar het momenteel in een plek in de middenmoot bezet. VV Peize hoopt dat begin 2022 de eerste spade in de grond gaat voor een geheel nieuw onderkomen. Eind december hoopt de club op witte rook vanuit de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld.

De voetbalvereniging in Peize is al jaren toe aan een nieuw onderkomen. De kleedkamers zijn zwaar verouderd en ook de bestuurskamer heeft zijn beste tijd gehad. Voorzitter Danker gaf eerder zelfs aan soms met het schaamrood op zijn kaken bestuursleden van andere verenigingen te ontvangen. Maar dat is binnenkort dus voorbij. Het oude gebouw gaat tegen de vlakte, het nieuwe gebouw verrijst tegen de sporthal aan. Het kenmerkende talud van de vereniging moet verder wijken voor het sporthuis. Niet alleen moet het nieuwe gebouw klimaatneutraal worden, ook de kleedkamers baren opzien. Want die worden ondergronds en komen onder de sportaccommodatie te liggen. Danker is blij met het ontwerp. ‘Het ziet er gelikt uit,’ stelt hij. Hoewel hij liever meer dan de begrote zes kleedkamers had gezien, mag hij niet klagen. ‘Het voldoet aan alle normen die de KNVB aan een clubgebouw stelt.’

In de herfst van 1931 spijkerde Klaas Oldenburger een stuk karton op een boom met de tekst: Wie wil voetballen kan zich opgeven bij Klaas Oldenburger, Luitje of Harm Gelling. Echter er gebeurde weinig. Er was geen animo. Na hulp van de jonge schoolmeester Van Kampen lukte het wel om een elftal op de been te brengen. De Peizer Voetbal Club (PVC) was een feit. Maar er moest ook een bal en een veld komen. De bal werd uit Groningen gehaald en als veld gebruikte men terrein achter de kerk op het terrein van caféhouder Ensing. Voordat er een wedstrijd gespeeld werd, moesten eerst de koeienvlaaien van het veld worden geschept. Het verhaal gaat dat deze vlaaien als grenslijnen werden gebruikt. Allereerst ging PVC spelen in de Onderlinge Voetbal Bond (OVB), een tegenhanger van de Groninger Voetbalbond (GVB). De meeste kleinere voetbalclubs in Noord-Drenthe sloten zich aan bij deze bond. Door de uiteindelijke overstap naar de GVB moest PVC van naam veranderen. Er werd gekozen voor Sport Vereniging Peize (SVP).

Een mijlpaal in de geschiedenis van de club is de promotie naar de vierde klasse KNVB in 1941. SVP speelde in Hoogezand de kampioenswedstrijd tegen BNC (Bravery Nova Zembla Combinatie) uit Finsterwolde. Grote groepen fietsers verlieten Peize om deze wedstrijd te beleven. Er werd met 3-2 gewonnen en de promotie was een feit. In de jaren daarna verbleef VV Peize standaard in de KNVB klassen. In 1972 werd er zelfs een promotie naar de tweede klasse afgedwongen. In de jaren ’80 en ’90 werd de derby Peize – Roden of vice versa met grote regelmaat gespeeld. Met een ambiance waar menig eerste divisieclub jaloers op geweest zou zijn. Het werd de klassieker van Noord-Drenthe genoemd. In de gloriedagen stonden er meer dan 2000 toeschouwers langs de kant. Ook landelijk kreeg de club bekendheid. Mart Smeets benoemde in Studio Sport dat Peize de eerste kampioen van Nederland was geworden en hij meldde zijdelings dat de Paizer Harmen Siezen weer gerust kon zijn.

VV Peize blijft aan de weg timmeren. Een echte en een hechte familieclub. Vooral voor de jeugd wordt er van alles georganiseerd. Maar liefst zeventien jeugdelftallen brengt de club elke zaterdag de wei in. Het is dan ook geen wonder dat eerste team al jaren stabiel, op een slippertje na, in de tweede klasse van de KNVB speelt. De selectie kent maar liefst 43 spelers. Veel keuze voor de trainer Elte Hofman. Ook sluiten er zeven spelers van JO-19 zich aan bij de selectie. Ambitie is er volop, maar dit jaar is een plek in de middenmoot afdoende. Maar wellicht zit er ooit meer in bij de trots van Noordenveld.