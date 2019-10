Wie wint de Vrijwilligersprijs 2019?

NOORDENVELD – Een eenvoudige beslissing was het allerminst, maar de jury van de Vrijwilligersprijs 2019 is er uit. Aanstaande zaterdag zal tijdens het vrijwilligersfeest blijken welke organisatie of welk initiatief er met de prijs vandoor gaat. Als blijk van waardering krijgt de winnaar vijfhonderd euro, wat naar eigen invulling mag worden besteed. Wethouder Kirsten Ipema staat aan het hoofd van de vijfkoppige jury. Daarnaast zijn Miranda Stolze (vanuit het SMA-Noordenveld), Stella Vriesema (voorzitter van voormalig Steunpunt Vrijwilligerswerk), Harry Oolders (nauw betrokken in de Noordenveldse sportwereld) en Mathijs Renkema (De Krant) de juryleden.