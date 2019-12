Wie wordt Sportman en Sportvrouw van het Jaar?

‘Als sporter wil je altijd winnen’

NOORDENVELD – Het Sportgala van de gemeente Noordenveld komt dichterbij. Eind januari worden de lokale sporthelden op een passende manier geëerd. De Krant zal de komende weken alle genomineerden bij langs gaan, om ze aan u te introduceren en om u een idee te geven wat er op sportgebied allemaal speelt in het Noordenveldse. Op deze manier kunt u een gedegen keuze maken en stemmen op uw favoriete sporters. Te beginnen met de genomineerden voor Sportman en Sportvrouw van het Jaar.

In de categorie Sportman van het Jaar is Enrico Wardenier geen onbekende. Vorig jaar stond de spits van VV Roden ook al op het podium, maar moest hij toezien hoe tennisser Jarno Jans er met de titel vandoor ging. Tijd voor revanche? ‘Tuurlijk’, klinkt de spits zelfverzekerd. ‘Als sportman wil je altijd winnen.’ Dat hij nu – net als Adne Koster – voor het tweede jaar op rij is genomineerd als ‘Sportman van het Jaar’, heeft Enrico positief verrast. ‘Het is altijd leuk om genomineerd te worden’, zegt hij. ‘En het is toch knap om twee jaar op rij genomineerd te worden.’

Zijn naam viel net al: Adne Koster. Vorig jaar greep hij net naast de titel ‘Sportman van het Jaar’, dit jaar hoopt hij te winnen. Eerder werd hij al ‘Talent van het Jaar’. Zit er nu een volgende prijs in? Aan zijn seizoen zal het niet liggen. Hij werd bij de Elite en Beloften de grote winnaar tijdens het Noordelijke Districtskampioenschap op de VAM-berg. Bovendien is hij een veelbelovende renner.

Ook genomineerd: Rikjan Bathoorn. De sympathieke hardloper zegt op Facebook ‘enthousiast en blij verrast’ te zijn. ‘Dit is voor mij al een mooie beloning op mijn hardloop prestaties van dit jaar’, laat hij weten, om vervolgens uiteraard stemmen te werven. Rikjan is aangesloten bij Atletiek Groningen en laat wekelijks zijn hardloopkunsten zien. Een zeer terechte nominatie dus!

Tot slot is daar Jeroen Hilster. De pas 18-jarige wegracecoureur werd Nederlands Kampioen in de ONK SuperCup 600. Ook hij is geen vreemde van het Sportgala en werd al meermaals als Talent genomineerd. Winnen deed hij nog niet, maar daar wil hij natuurlijk verandering in brengen. Op zijn fanpage roept hij mensen op vooral te gaan stemmen. ‘Nemen we naast de bitterballen dit jaar wel de beker mee naar huis?’, vraagt hij zich hardop af.

Een voetballer, wielrenner, hardloper en een racemonster strijden dus met elkaar voor de eretitel ‘Sportman van het Jaar’. Wie o wie neemt op zaterdag 25 januari de zo felbegeerde bloemen in ontvangst?

Over dan naar de categorie Sportvrouw van het Jaar. Uiteraard beginnen we met Maaike Verweij (foto), die vorig jaar de prijs al in de wacht sleepte. Toen hield ze Linda Boelens achter zich. Nu heeft ze twee concurrenten en is het de vraag of ze de titel kan prolongeren. De toen zo enthousiaste schaatser/inline-skater kwam destijds superlatieven tekort. Wacht haar eenzelfde geluksmomentje bij het komende Sportgala?

Of neemt Ava Krause de prijs mee naar huis? De afgelopen twee jaar werd de paardrijdster al genomineerd voor de rubriek ‘Talent van het Jaar’. Beide keren greep ze naast de prijs. Nu is ze die categorie ontstegen en maakt ze kans op de titel van Sportvrouw van het Jaar. De vraag is: kan ze deze prijs wél mee naar huis nemen? Dat zou niet heel verbazingwekkend zijn, aangezien Ava een topseizoen achter de rug heeft. Met haar pony’s pakte ze brons op het NK dressuur in Ermelo. Ook werd ze tweemaal Drents Kampioen. Wekelijks weet Ava wel weer ergens furore te maken met haar paarden en dus rijst de vraag: gaat het dit jaar dan eindelijk gebeuren? Het zou zomaar eens hét jaar van Ava kunnen zijn.

Tot slot genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. Christy Bo! Te zien op de voorpagina van deze kersteditie van De Krant en daarnaast wereldkampioene. In het Duitse Nordhorn maakte ze haar reputatie als favoriet meer dan waar. Daarmee is ze een geduchte kandidaat voor de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’.

U bent nu helemaal op de hoogte van de genomineerden voor Sportvrouw en Sportman van het Jaar. De vraag is nu: wie krijgt uw stem? Want het leuke van het Sportgala in Noordenveld is dat u – als sportliefhebber – uw mening mag laten horen. Via www.sportgalanoordenveld.nl kunt u uw stem uitbrengen. En wie weet valt uw favoriet op zaterdag 25 januari 2020 in de prijzen. Genoeg reden om te stemmen dus!