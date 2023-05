Wie zijn de promoverende ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie?

De wedstrijden in de Keuken kampioen Divisie (KKD) zijn gespeeld. Tijd om de balans op te maken en te kijken naar volgend jaar dus. Welke teams gaan we zeker zien in de Eredivisie? En welke ploegen strijden mee in de play-offs? Wij leggen het je uit.

Play-offs: wie blijft er over?

Te beginnen met de play-offs. Deze zijn nog volop bezig. Almere City, Willem II, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV-Venlo en FC Eindhoven zijn de zes teams uit de KKD die mogen dromen van Eredivisie voetbal. Zij spelen een kwartfinale, waarna FC Emmen uit de Eredivisie bij zal sluiten in de halve finale. Wie er zal promoveren (of handhaven) blijft dus voorlopig nog onbekend. Wil je deze spannende wedstrijden mee voorspellen? Bekijk dan de toto bonus code 2023. Wie overleeft de play-offs?

Kampioen op doelsaldo: Heracles Almelo terug in de Eredivisie

Vrijdag 19 mei heeft Heracles zich officieel gekroond tot kampioen. Spannend was het wel. Achtervolger PEC Zwolle kwam slechts 4 doelpunten tekort. Heracles won de laatste wedstrijd zelf overtuigend met 2-0 van Jong-Ajax. Wat kunnen we verwachten van Heracles in het komende seizoen?

Ervan uitgaande dat de sterkhouders in Almelo blijven, wordt met name de aanval zeer interessant. Maar liefst drie spelers kwamen tot 16 of meer doelpunten (Emil Hansson, Nikolai Laursen en Samuel Armenteros). Daarnaast kan Heracles rekenen op een aantal veelbelovende talenten, die komend jaar kunnen bewijzen of zij het niveau van de Eredivisie aankunnen. Daarnaast wordt het spannend of aanvoerder Justin Hoogma zal blijven. De 24-jarige verdediger speelde zich bij veel clubs in de kijker dit jaar. Blijft Hoogma nog een jaar, wordt hij de sleutel voor handhaving volgend jaar.

Ook PEC Zwolle na één jaar weer terug

De nummer twee van de KKD, PEC Zwolle, mag na één jaar zichzelf opnieuw laten zien op het hoogste niveau. Sterkhouder Thomas van den Belt (21) jaar vertrekt in de zomer naar Feyenoord. De middenvelder maakte de meeste minuten dit jaar voor PEC, wat komend jaar dus een groot gemis zal zijn.

Wie moet je in de gaten houden? Topscorer van de KKD Thomas Thy maakte met 23 goals veel indruk dit seizoen. Daarnaast zijn er ook een aantal bekende gezichten. Veteranen Bram van Polen (37) en Bart van Hintum (36) hebben beide aangegeven nog een jaar door te gaan. De centrale verdedigers zijn dit jaar onmisbaar geweest voor PEC. Interessant wordt het dus om te volgen hoe ze ervaren verdedigers zich nog een jaar in de Eredivisie staande gaan houden.