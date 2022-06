Wielerdag Noordenveld op 12 juni dit jaar in Norg

Wat: Wielerdag Noordenveld

Waar: Peesterweg Norg

Wanneer: Zondag 12 juni 2022

NORG – Fietsliefhebbers hebben geluk. Zondag 12 juni staat de zevenendertigsteeditie van Wielerdag Noordenveld op de planning. Voorzitter van Roden Wielervereniging Jan Slenema vertelt wat men kan verwachten van het Wielerevenement waar, verdeeld over de verschillende categorieën, zo’n zeshonderd rijders aan mee doen. De start en de finish is aan de Peesterweg in Norg. Daarnaast zullen de routes door de dorpen Peest en Zeijen gaan.

‘We organiseren het wielerevenement nu voor de 37ste keer. Dit jaar zal het voor het voor het eerst in Norg plaatsvinden’, zegt Jan Slenema. ‘In het verleden werd het evenement gehouden onder begeleiding van politie.’ Helaas heeft deze zich dit jaar teruggetrokken. ‘Dan ga je rondkijken waar je het evenement wel kunt houden en Norg leek een goede oplossing.’ De vereniging is er van overtuigd dat ze met het twintigtal privé-motorbegeleiders van het MBT team uit Assen en zo’n 35 verkeersregelaars het wielerevenement zeker positief zullen voltooien. ‘Het wielerspektakel is verdeeld over vier categorieën. De wedstrijden beginnen zondag om 09.30 uur met de junioren. Dat zijn ongeveer 130 rijders van zestien, zeventien en soms achttien jaar. Alle fietsers leggen een gebruikelijke afstand af, voor de junioren is dit 113 kilometer. De junioren rijden in het kader van de Nederlandse Topcompetitie. Vijf minuten later starten de nieuwelingen, dat zijn er 165. Zij rijden 76 kilometer. In de middag gaat het fietsen verder om 13.30 uur met de heren elite op een parcours wat 170 kilometer beslaat, zij leggen wedstrijden af in het kader van de Nederlandse Club competitie.’ Natuurlijk zijn er ook dames van de partij, maar liefst 120. ‘De dames rijden 113 kilometer en starten weer vijf minuten later dan de heren om 13.35 uur.’ Aan de Topcompetitie van de junioren doet ook een drietal Belgische teams mee. ‘De deelnemers komen overal uit Nederland vandaan. Bij sommige edities schuiven er dan ook buitenlandse teams aan, maar dat hangt af van de wedstrijd.’ Alle wedstrijden in Nederland zijn verdeeld onder de B1, B2 of B3 categorieën. De wielerdag van 12 juni valt onder de B3 categorie, dat zijn nationale wedstrijden.

Vanwege corona kon de Wielerdag de afgelopen twee jaren niet doorgaan. ‘We gaan het dit jaar niet anders doen dan anders, het wordt weer als vanouds’, belooft Slenema. ‘Natuurlijk verandert de organisatie van zo’n evenement wel elk jaar een beetje. Je moet met van alles rekening houden en voorwaarden worden steeds strenger, dat is wel eens lastig. De organisatie begint ongeveer in september. Dan geef je al aan bij de bond dat je het wilt organiseren en natuurlijke welke specifieke wedstrijden en wanneer ze plaats zullen vinden. Of je kiest voor nationaal of internationaal speelt ook nog een rol. Je begint het aanvragen van de vergunningen en je zet even goed op een rijtje wat je als bestuur precies wilt.’ De voorzitter hoopt op een geslaagde dag. ‘Als de wedstrijden goed zijn verlopen, er goed is gereden, er geen mankementen hebben plaatsgevonden en als de organisatie gewoon goed is verlopen, dan is het voor mij compleet. Mensen die affiniteit hebben met de wielersport moeten zeker langskomen, we verwachten ongeveer 1500 bezoekers.’

Slenema is al vijftig jaar bezeten van de wielersport. ‘Ik ben jaren geleden in de organisatie terecht gekomen. Fietsen is gewoon mooi en het is heerlijk om de wielersport te bedrijven. Wat het precies zo mooi maakt, dat vind ik lastig om te zeggen, ik houd er gewoon van. Ik hoop op een sportieve en mooie wielerdag.’ Voor de voorzitter staan er dit jaar geen bekenden aan de start, de rijders komen immers overal vandaan. ‘Er wordt gereden om de eer en de geldprijs, daarbij tellen de punten ook mee voor het klassement. Als rijders hier een mooi resultaat neer weten te zetten, kan dat voor hen van belang zijn voor de deelname aan het Nederlands Kampioenschap.’ Elke liefhebber kan voor meer informatie over het evenement terecht op www.wielerverenigingroden.nl, uiteraard is hier ook meer informatie over WV Roden te vinden.