Wielermeerdaagse door Nieuw-Roden, Peize met finale in De Wilp

NOORDENVELD – Door het plotseling wegvallen van de wielerronde van Leek was er een gat ontstaan in het wedstrijdprogramma van de Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Om renners alsnog een volledig programma te bieden zal op woensdag 1 september een criterium met aansluitend een afvalwedstrijd worden verreden op de Col du VAM bij Wijster.

“Toen Leek zich als een van de organiserende dorpen van de Wielermeerdaagse had teruggetrokken vanwege onvoldoende steun om in centrum van Leek een wielerwedstrijd te organiseren zijn we als bestuur van de stichting Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier meteen op zoek gegaan naar een alternatief” aldus voorzitter Hindrik Aalders. “Natuurlijk hebben we eerst gekeken naar mogelijkheden binnen de twee gemeenten, maar om verschillende redenen bleek dit op korte termijn niet haalbaar. Toen de mogelijkheid zich voordeed om een wedstrijd op de Col du VAM te organiseren hebben we dat met beide handen aangepakt”. Het uitstapje naar de Col du VAM zal hoogstwaarschijnlijk eenmalig zijn. Traditiegetrouw worden de koersen van de Meerdaagse binnen de gemeentegrenzen van Noordenveld en Westerkwartier verreden.

De etappe op de Col du VAM zal op de woensdag in de week van de Meerdaagse worden verreden. Op maandag 30 augustus start de wielerronde voor Elite, Belofte en Amateur in Nieuw Roden. Dinsdag wordt een criterium gereden in Peize en na de Col du VAM zal op donderdag 2 september traditioneel de finale worden verreden in de Wilp.