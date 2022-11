Wielerstichting De Wilp organiseert veldrit

DE WILP- In nauwe samenwerking met KNWU-Noord organiseert het Wilpster wielercomité op zondag 13 november van 10:00 uur tot 14.00 uur voor het 15e jaar op rij haar ‘winterse’ wielerveldrit. Het betreft een wielerwedstrijd in diverse leeftijdscategorieën voor kinderen, vrouwen en mannen over voornamelijk onverharde paden in het gebied op en rond het motorcrosscircuit Trimunt. De Wilpster wielerclub heeft hier een prachtig parcours uitgezet. De wedstrijden kennen een laagdrempelig karakter. Naast KNWU-leden kunnen ook veldrijders en MTB-ers die geen lid zijn zich -online- inschrijven voor de wedstrijden.

De Wilpster cross maakt onderdeel uit van de InterClubWintercompetitie over twaalf wedstrijden in o.a. Ruinen, Coevorden, Emmen, Gasselte, Gorredijk, Assen, Dalen en Veendam. Op Oudejaarsdag is nog een extra Wilpster wedstrijd onder de naam Memorial Klaas Stobbe. Voor alle info: www.knwunoord.nl.