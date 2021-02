Wielertalenten in coronatijd

‘De drive is er wel maar de motivatie om hard te trainen verdwijnt zo langzamerhand’

REGIO – In de Gemeenten Noordenveld en Tynaarlo zijn we gezegend met een aantal goede wielertalenten. De KNWU is bang dat er in deze periode veel talent stil blijft staan of niet de kans krijgt om door te breken. Erger nog, de vrees is er dat er sprake kan zijn van een verloren generatie.

Peter Zijerveld van de KNWU ziet renners met motivatieproblemen. Er zijn geen wedstrijden en er is alleen contact via telefoon of anders. Hij is bang dat opleidingsploegen niet bereid zijn deze talenten op te nemen in hun ploeg of hun een kans als laatbloeier te bieden. Zijerveld ziet liever een bredere aanpak en wil liever meerdere talenten eruit pikken en dan kijken of ze er aan toe zijn om internationaal te rijden, als dit weer mogelijk is. Geen koers betekent geen competitie. Robbert de Groot van Jumbo-Visma is het met Zijerveld eens als je in de scouting op resultaten gefocust bent, maar niet als er andere zaken zijn die je wilt zien of herkennen. Binnen zijn ploeg wordt er volop getraind en worden talenten meegenomen op trainingsstage.

Een mooi voorbeeld in onze regio is Bodi Del Grosso uit Eelde. De 19-jarige tweedejaars Beloften-renner vindt het jammer dat er geen koersen zijn. Hij maakt deel uit van een continentaal team uit Noord Holland. Hij kan lekker trainen zowel binnen als buiten. Het valt mee met de motivatie. Afgelopen jaar zijn er maar 6 wedstrijden geweest, waaronder het Nederlands kampioenschap. Op de VAM berg is Bodi als derde geëindigd bij de Beloften. Dat is wel een goede motivatie geweest. In Drenthe, waar zoveel voor de wielersport wordt gedaan, als derde eindigen. Zijn ambitie is om weer snel te kunnen koersen. Hij hoopt begin april in Turkije in een etappekoers weer op te stappen en zit vol motivatie. “Plezier hebben en het leuk hebben met wat je er als renner instopt. Ik wil laten zien wat ik kan. Dat drijft mij om door te gaan”, vertelt Bodi. De discipline en de drive om er keihard voor te werken is bij Del Grosso aanwezig. “Als je als talent ergens binnenkomt is er direct druk. Het moet dan. Als je in een grote groep van talenten rijdt is die druk veel minder en kun je gestaag aan je ontwikkeling werken”. Bodi wordt nu goed begeleid vanuit zijn ploeg. De schema’s zijn op hem afgesteld. De trainingen zijn veranderd. Voorheen is er veel op duurtraining gefocust. Tegenwoordig is er meer interval en kort voor de seizoenstart wordt er meer getraind op inhoud. De student aan de Johan Cruijff opleiding hoopt snel weer te kunnen koersen.

Bjorn Koster uit Roden is ook zo’n trainingsbeest. Hij is net als Del Grosso student aan de Johan Cruijff opleiding. De 17-jarige junior rijdt nu voor een Belgische continentaal georiënteerde ploeg. Het is wachten dat er weer wedstrijden gereden mogen worden. Hij vindt het vervelend, maar kan er nu nog wel mee overweg. “Eén jaar niet racen betekent dat het tijd wordt om te beginnen. Op deze manier kun je niet langer volhouden. De drive is er wel maar de motivatie om hard te trainen verdwijnt zo langzamerhand”, vertelt Koster. Toch zegt Bjorn er alles voor over te hebben. Hij blijft gewoon het beste geven.

Bjorn maakt onderdeel uit van het Belgische Dormans Cyclingteam. Dit is een van de beste opleidingsteam van België. Zij rijden een groot programma dat vooral op het buitenland is gericht. “Er is veel doorstroming en je kunt je geweldig binnen het team ontwikkelen. Je rijdt veel wedstrijden, het materiaal is je van het en het is allemaal super professioneel”, vertelt Koster laaiend enthousiast. Ondanks zijn jeugdige leeftijd beleeft hij de sport als een professional. Het is fietsen, eten, slapen. Zijn ambitie voor 2021 is om veel buitenlandse koersen te rijden en natuurlijk veel wedstrijden winnen. Hij hoopt zich in de kijker te rijden om een stap verder in zijn ontwikkeling te maken. Hij hoopt beter dan zijn broer Adne te worden. Zijn wens is om in de Nederlandse selectie te komen. Het is jammer dat Koster op dit moment niet in Nederland mag rijden omdat hij in een Belgische ploeg rijdt. Hier wordt de komende tijd naar gekeken, om deze vreemde regel te veranderen.

Naar de opleidingsploeg gaan van Jumbo-Visma of DSM is een droom voor Bjorn. Hier hoopt hij zich verder te kunnen ontwikkelen. In een opleidingsteam wordt er veel getest maar in de ogen van Koster wordt er veel te weinig naar het koersgedrag van renners gekeken. Naar beide zaken dient te worden gekeken om een goed beeld van een renner met potentie te krijgen. “Nu is het veelal kijken naar lactaat en vermogen. Dat hoeft niet perse een goede koersrenner te zijn”, aldus Koster.

Eveneens junior is de 17 jarige Tibor Del Grosso, de jongere broer van Bodi. Hij maakt onderdeel uit van de KNWU wegselectie junioren. Tibor geeft heel eerlijk aan dat hij niet helemaal supergemotiveerd is de laatste weken. “Vooral mentaal hakt het er behoorlijk in. Je traint eigenlijk voor niks. Je krijgt elke keer toch wel een klap als wedstrijden niet doorgaan. Het gehele crossseizoen is verloren gegaan. Er is maar één veldrit in oktober geweest”, vertelt Tibor. Tibor was ook teleurgesteld over het feit dat de wereldkampioenschappen voor junioren in Oostende niet door zijn gegaan. Een zekere kans om wereldkampioen te worden is hem door de neus geboord. Komend seizoen zal dit eens tuk lastiger worden in een andere leeftijdscategorie.

Tibor bereidt zich nu voor op het wegseizoen en hoopt een plaats en de WK selectie te bemachtigen. Zeer waarschijnlijk krijgt hij in de zomer een plek in een cycling team. Op dit moment kan hij hier nog niets over zeggen. In de voorjaarsvakantie gaat hij met Nederlandse selectie op trainingsstage. Dan zal er hopelijk enige versoepeling komen in de regels.

Het is erg moeilijk om door Cycling teams te worden gescout en daar een plek te veroveren op het moment. Zowel bij wielerploegen Beloften als Continentale zijn geen plekken vrij, want er heeft geen doorstroming plaatsgevonden. Waarschijnlijk zal dit komend jaar plaatsvinden. Op dit moment zijn de wedstrijden in België ook tot 1 april afgelast. “De laatste weken is het allemaal wat rustiger geweest qua training. Belangrijk is om het plezier te behouden. Doelen stellen is wel een must om het goede gevoel te houden”, zegt Tibor. Hij richt zich nu dan ook op de kampioenschappen in de zomer en in het najaar. Hij denkt dat hij de komende jaren zowel in de cross als op de weg te vinden is, het is ondersteunend aan elkaar. Van der Poel en van Aert zijn hier mooie voorbeelden van. Tibor: “Als talent dien je een goed koersinzicht te hebben of te ontwikkelen. Je zult dienen te weten wat je als talent nodig hebt en wat het van jou vraagt. Natuurlijk zal een grote vorm van aanleg hier zeker debet aan zijn. Maar als talent moet je ook de “drive” hebben om elke dag beter te worden.” Tibor hoopt in de toekomst zowel in de cross als op de weg zijn geld met wielrennen te verdienen.