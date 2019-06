Wielerweekend Roden doet de mooiste plekken van de gemeente aan

De organisatie is er klaar voor!

RODEN – Aanstaand weekend staat Roden weer in het teken van Wielerweekend Roden. Dit tweedaagse spektakel met een criterium, ploegentijdrit en de befaamde Acht van Noordenveld-klassieker, zorgt ieder jaar weer voor een wielerplezier. De organisatie is momenteel iedere dag in de weer om alles straks in goede banen te laten verlopen. De Krant blikt vast vooruit.

Jan Slenema, voorzitter van Wielervereniging Roden, sprak al eerder over een gedenkwaardige editie. Een editie zonder politie-inzet namelijk. Vanwege bezuinigingen rust de gehele organisatie nu dus op vrijwilligers. Een zware taak die men met veel enthousiasme aanvliegt. Immers: het wielerweekend moet gewoon doorgang vinden!

Op zaterdag 15 juni start het spektakel om 9:30 uur met de ploegentijdrit voor de Nieuwelingen. Deze start bij Schadenet Bathoorn, aan de Dwazziewegen. Het parcours is 2,5 kilometer lang, afhankelijk van de categorie wordt het aantal rondjes bepaald. De ploegentijdrit neemt vervolgens de hele ochtend in beslag. De Nieuwelingen starten dan om 13:00 uur met de klassieker. Voor de Nieuwelingen is dat dit keer 84 kilometer, aansluitend fietsen de Junioren liefst 126 kilometer. Pittige afstanden dus. ’s Avonds wordt de zaterdag afgesloten met het criterium voor de dames en heren. Om circa 21:45 uur wordt eenieder binnen verwacht.

Zondag 16 juni beginnen de dames ’s ochtends met de klassieker, gevolgd door het criterium van de nieuwelingen. ’s Middags start de klassieker van de heren (over liefst 168 kilometer!) om 13:30 uur, met de verwachte finish om 17:30 uur.

De klassieker voert de deelnemers langs prachtige hoogtepunten van Noordenveld. Vanwege het ontbreken van politie-inzet, kunnen er (behalve Roden) geen dorpskernen worden aangedaan. De organisatie heeft dit prima opgevangen door onder andere een stuk over de Natuurbegraafplaats in Westervelde in te voegen. Dat maakt het parcours uniek. Daarnaast maakt een gravelweg het de deelnemers niet eenvoudig. Het vereist daarnaast hardere banden.

Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven. Wat te denken van een fietsclinic? En voor de oudere liefhebber van mooie tochten door onze gemeente, is er de oriënteringsrit van zo’n dertig kilometer. Meer informatie op: www.wielerverenigingroden.nl.

Nu alles weer in de steigers staat, rest het aftellen tot een hectisch weekend. Niet alleen voor de renners, maar ook voor de organisatie. Wat te denken van de smeer- en schilploeg die honderden broodjes smeren en even zoveel piepers zullen jassen. En dat allemaal vrijwillig. Voorzitter Slenema benadrukt dan ook: ‘Zonder deze vrijwilligers geen Wielerweekend!’

Onderdelen uitgelicht

Ploegentijdrit



Start om 9:30 uur bij Schadenet Bathoorn aan de Dwazziewegen te Roden. Naar verwachting zullen de laatste renners van dit onderdeel om 12:15 uur vertrekken en ongeveer een halfuur later binnenkomen. Dit alles vindt plaats op de zaterdag en het parcours voert de deelnemers onder andere door De Onlanden.

Criterium

Het criterium wordt op zowel zaterdag als zondag gehouden. Op zaterdag eerst van 19:00 tot 22:15 uur, uiteraard weer door het centrum van Roden (via onder andere de Nieuweweg). Op zondagmorgen vindt het criterium van 9:30 tot 10:30 uur plaats en op zondagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur.

Klassieker (Acht van Noordenveld)

Hét hoogtepunt is de Klassieker. Deze wordt op zaterdag vanaf 13:00 uur verreden door de Nieuwelingen. Om 15:15 uur gaan de Jongelingen van start. Op zondag is het om 9:30 uur de beurt aan de dames en de heren gaan om 13:30 uur van start. Zij verwachten rond 17:30 uur weer binnen te komen.