Wielerweekend Roden staat weer in de startblokken

Nieuw parcours met prachtige hoogtepunten

RODEN – Het Wielerweekend staat voor een gedenkwaardige editie. Niet alleen zijn een aantal parcours aangepakt, ook de inzet van vrijwilligers gaat omhoog. Dit vanwege bezuinigingsmaatregelen bij de politie. Het resultaat is dat het Wielerweekend alles met eigen handjes moet regelen. Een hele opgave maar Jan Slenema, voorzitter van Wielervereniging Roden, heeft er vertrouwen in.

Er zijn dus wat dingetjes anders tijdens het aanstaande wielerweekend. Wat te denken van de ploegentijdrit, die dit jaar niet door Lieveren gaat. Het dorp is vaak het decor voor wielerkoersen en dus worden zij tijdens het wielerweekend ontzien. De ploegentijdrit start dit jaar aan de Dwazziewegen, bij Schadenet Bathoorn Roden. De tijdrit voert de renners door de Onlanden naar Matsloot, om via Roderwolde weer terug te gaan. De finish ligt net na de tunnel tussen Roden en Roderwolde.

Het criterium is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd gebleven. De renners zullen dan weer door het centrum van Roden jagen. Daarnaast zijn er de klassiekers in vier verschillende categorieën. Deze komt onder andere over de natuurbegraafplaats van de familie Tonckens te Westervelde. Ook Zuidvelde en Peest worden aangedaan, Norg wordt ontzien. ‘Fietsers moeten hun banden aanpassen, want er zal een gravelstrook in het parcours zitten.’, zegt Slenema.

Momenteel is men druk bezig de laatste dingen rond te krijgen. Met zo’n honderd vrijwilligers zal de organisatie dus alles zelf moeten regelen. ‘Dat vergt wat aanpassingen’, geeft Slenema toe. ‘Maar we komen er wel uit.’ Zo komt het peloton – op Roden na – langs geen enkele dorpskern en wordt er vooral op verkeersluwe wegen gereden.

Om ook de jonge inwoners van Roden te betrekken bij het evenement, kunnen zij op verschillende fietsen ervaring op doen aangaande stuurmanskunsten. Daarnaast wordt er een recreatieve fiets- en oriënteringstocht uitgezet langs de vele schitterende bezienswaardigheden in de gemeente Noordenveld.

Bekende namen

Eigenlijk herbergt het Wielerweekend Roden ieder jaar wel een aantal bekende namen. Adne Koster is er dit jaar weliswaar niet bij, maar zijn jongere broer Björn Koster is er wél bij. Daarnaast doen er vaak bekende schaatsers mee, zo laat Slenema weten. ‘Sven Kramer en Kjeld Nuis deden al mee. Ik weet niet of dat dit jaar weer zo is, maar ik sluit het niet uit. Schaatsers fietsen vaak op redelijk hoog niveau en dus zullen er vast weer een aantal naar Roden komen.’

Kijk voor uitgebreide informatie over starttijden en dergelijke, op www.wielerverenigingroden.nl.