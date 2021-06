Gemeente in actie tegen afvaloverlast Norg

NORG – Een grote bende is het soms rondom de ondergrondse vuilcontainers aan de Donderseweg in Norg. Het afvaldepot is bedoeld voor de recreatiewoningen in de Oosterduinen, die geen kliko´s hebben en daarom hun restafval, papier en plastic afval kwijt kunnen aan de Donderseweg. De ondergrondse vuilcontainers staan echter vol in het zicht en er is geen cameratoezicht, waardoor iedereen zijn of haar afval er gemakkelijk achter kan laten. Onbekenden laten er vuilniszakken, maar ook verfblikken, bouwafval, matrassen en zelfs oude meubels achter. De gemeente grijpt nu in.

´De ene week is het erger dan de andere week,´ aldus Remko Nieboer van Natuurlijk Norg. ´Soms ligt het afval er wel anderhalf tot twee meter hoog opgestapeld. Tot nu toe is er nog geen melding van ongedierte, maar met het mooie weer is daar natuurlijk wel meer kans op.´

De grote vraag was volgens Nieboer waar het afval vandaan kwam. ´Komt het van mensen uit de Oosterduinen zelf? Of dragen de bouwwerkzaamheden op het Oosterveld er aan bij?’ Een definitief antwoord is er nog niet, maar Nieboer denkt dat het gaat om mensen van buiten Norg. ‘Het is heel makkelijk om hier onderweg afval te dumpen, omdat niemand het ziet.’ De afvaloverlast bij de Donderseweg is volgens Nieboer extra frustrerend, omdat de entree van Norg er aan die kant van het dorp al niet erg fraai uitziet doordat het voormalige pretpark De Vluchtheuvel in verval is geraakt. Nieboer is daarom blij dat de gemeente actie onderneemt door het afvaldepot regelmatig te controleren.

Volgens Nieboer hangt de gemeente ook een camera op, maar wethouder Jeroen Westendorp weerspreekt dit. ‘We hangen geen camera op,’ zegt hij. ‘Maar we gaan regelmatig langs om te controleren. Wij balen ook van bijplaatsing van afval, omdat dat voor overlast en stank zorgt.’ Westendorp geeft aan dat de gemeente in overleg is gegaan met de Vereniging van Eigenaren (VVE), waarbij afspraken zijn gemaakt over de aanpak van de afvaloverlast. ‘Het is belangrijk dat alle voorzieningen goed werken, we hebben afspraken gemaakt over het moment van legen en we gaan regelmatig controleren en handhaven. Bij overtreding worden boetes uitgedeeld. We hopen dat het in Norg nu bekend is dat het niet de bedoeling is om afval achter te laten bij het afvaldepot aan de Donderseweg.’ De wethouder wijst erop dat de ondergrondse vuilcontainers echt alleen bedoeld zijn voor de recreatiewoningen in de Oosterduinen en dat voor de andere inwoners voldoende andere voorzieningen bestaan om hun afval weg te brengen. ‘Andere inwoners hebben natuurlijk containers, we hebben een milieupark bij onder andere de Brinkhofweide in Norg, groot afval kan gebracht worden bij het Brengstation in Roden en sinds kort hebben we ook de afvalkraam voor kleine hoeveelheden afval. Zo proberen we het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor inwoners.’

Westendorp hoopt dat de overlast met de verscherpte controle en handhaving ten einde is. Volgens hem zijn er op andere plekken in de gemeente geen problemen. Wel was er eerder een probleem met het mechanisme van de ondergrondse pmd-container in Peize, waardoor daar overlast ontstond, maar dit probleem is inmiddels opgelost. ‘De voorzieningen daar worden goed gebruikt en zorgen eigenlijk nauwelijks voor overlast.’

Mocht de overlast bij de ondergrondse vuilcontainers aan de Donderseweg wel aanhouden, dan zal de gemeente extra maatregelen nemen. Westendorp wil niet teveel op de zaken vooruitlopen, maar kan er in algemene zin wel het één en ander over zeggen. ‘Te denken valt dan aan een andere plek, het sluiten van de voorzieningen of andere voorzieningen. Er zijn veel mogelijkheden, maar die zijn nu nog niet aan de orde,’ aldus de wethouder. ‘Het belangrijkste is dat we het afvalprobleem bespreekbaar kunnen maken en dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.’

