‘Wij Buurten’ nieuw project WiN zoekt inwoners op

RODEN – Welzijn in Noordenveld gaat vanaf januari een nieuw project uitvoeren. ‘Wij Buurten’ heet het project en met ‘Wij Buurten’ wil WiN in gesprek gaan met inwoners over de opzet van algemene collectieve voorzieningen in de omgeving. Wijk De Bomenbuurt is de eerste wijk die door het projectteam wordt benaderd.

‘Een algemene collectieve voorziening is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is, dicht bij de inwoner gerealiseerd en waarbij het vergroten van de leefbaarheid, welzijn en gezondheid centraal staat,’ zegt Femma Bezu. Zij is samen met Esther Nicolai aangesteld om dit nieuwe initiatief in goede banen te leiden. Voor iedere wijk en dorp in de gemeente Noordenveld hebben we 6 weken de tijd om in gesprek te gaan met inwoners, organisaties, verenigingen en wie we dan ook maar tegenkomen of ons wil ontmoeten. Zo willen we een beeld vormen van de omgeving en daarbij beoordelen of er een voorziening wel of niet moet worden opgestart’, laat Femma Bezu weten.

‘Wij buurten’ wordt door de gemeente Noordenveld gefinancierd. Zowel de gemeente als WiN betogen dat deelnemen aan een voorziening preventief kan werken om duurdere zorg te voorkomen. Er is namelijk geen toestemming nodig van een instantie om deel te nemen aan de activiteit. De voorbereidingen met het projectteam zijn al in oktober gestart. Het team bestaat verder uit Jisca van Son, Femma Bezu, Kuneke Jansma, Jan Donkelaar en Marten Vogt (foto).

‘Wat uit de gesprekken naar voren komt kan per wijk of dorp verschillend zijn. We willen maatwerk leveren. Om alle wijken en dorpen in de gemeente te benaderen is 2 jaar en 8 maanden uitgetrokken. Wat we zien is dat wanneer er een inloop en ontmoeting wordt aangeboden en dat dicht bij de inwoners, dat mensen daar met plezier en regelmatig naar toegaan. We streven naar een wekelijks aanbod met activiteiten en voorzieningen op diverse verschillende dagdelen. Je hoopt vooral ook op deze manier de kwetsbare inwoners te bereiken. Wanneer het WiN-team van ‘Wij Buurten’ op pad gaat is dat zichtbaar zijn in de buurt. We vliegen in, gaan in gesprek, analyseren, geven een terugkoppeling in de wijk en kijken hoe we met elkaar aan de slag kunnen om ‘Wij Buurten’ tot een succes te maken,’ aldus Femma Bezu.