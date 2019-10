‘Wij hopen dat iedereen, door te bewegen en gezonde voeding, tevreden is over het leven’

Buurtsportcoaches ondersteunen en adviseren inwoners op het gebied van leefstijl





WESTERKWARTIER – Dat zowel bewegen als voeding belangrijk is, dat weten de meeste mensen wel. Maar lang niet iedereen weet op welke manier je kunt bewegen, waar je terecht kunt om te sporten en wat gezonde voeding is. Hierbij bieden de buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans ondersteuning. Simke Eding (Zuidhorn), Melanie Mijnheer (Marum), Marleen Berg (Leek) en Nick Berkenpas (Grootegast) zijn dagelijks op pad om alle doelgroepen, van 0-100 jaar, te helpen waar nodig. “Wij bieden de basisondersteuning bij alles op het gebied van zorg en leefstijl”, vertelt Eding. “Dit alles om te voorkomen dat mensen later langdurige zorg nodig hebben”.



De buurtsportcoaches vallen onder Sociaal Werk De Schans. Een welzijnsorganisatie die basisondersteuning biedt bij alles wat te maken heeft met zorg en leefstijl. De buurtsportcoaches bedienen alle inwoners van de gemeente Westerkwartier, zowel kwetsbare groepen, vluchtelingen, kinderen en volwassenen. Iedereen komt aan bod. “Een voorbeeld hiervan is kinderen in armoede”, vertelt Berg. “Ook zij willen sporten, maar hebben hier niet de financiële middelen voor. Wij bieden deze kinderen ondersteuning. Door het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het voor alle kinderen mogelijk om te sporten. Als men zich hiervoor aanmeldt, begeleiden wij hen tijdens dit proces”. Een ander voorbeeld is dat de buurtsportcoaches inwoners helpen om een sportvereniging te zoeken. “We merken ook vaak dat mensen wel willen sporten, maar dat ze niet weten hoe en/of waar ze dat kunnen doen”, legt Mijnheer uit. “Samen met hen gaan we dan opzoek naar een goede optie”. Het is belangrijk om te weten dat De Schans veel samenwerkt met verenigingen en andere organisaties in de regio. Hierdoor is er geen enkele vorm van concurrentie. De buurtsportcoaches bieden alleen ondersteuning.



“Bij het bewegen zijn vier aspecten heel belangrijk”, laat Eding weten. “Allereerst is natuurlijk de fysieke gesteldheid van belang. Door te bewegen voelen mensen zich beter en bouwen ze bovendien een conditie op. Iedereen moet op zijn eigen manier bewegen en heeft zijn eigen beweegnorm. Tijdens het bewegen is het belangrijk dat iedereen zijn/haar eigen grenzen leert kennen”. Naast het fysieke aspect is ook het mentale aspect ontzettend van belang en ook dat wordt beter door het bewegen. “Tijdens het bewegen komt endorfine vrij”, gaat Eding verder. “Dat is als het ware een geluksstofje, waardoor de sporter een positief gevoel krijgt. Bovendien krijgt men mentaal meer energie, doordat ze beter in hun vel gaan zitten. Hierdoor is het ook makkelijker om in een beter levensritme te komen”.



Ten derde zorgt het in groepsverband sporten er ook voor dat het sociale contact bevorderd wordt. Dit is voor iedereen belangrijk, maar voor ouderen is het ook vaak een bestrijding tegen eenzaamheid. “Door in groepsverband te sporten, ben je met anderen in contact”, legt Eding uit. “Als wij sportactiviteiten organiseren voor senioren, dan is een koffie/thee moment vaak een vast onderdeel van de les. Het sociale aspect is echt een belangrijk onderdeel van het bewegen. Niet alleen bij senioren, maar ook bij kinderen en volwassenen”. Tot slot wijst Eding op de basis waar het bewegen voor dient: van A naar B komen. “Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zelf kan fietsen, zelf hun boodschappen kunnen doen en de tuin bij kunnen houden. Het lijkt heel vanzelfsprekend dat men dat kan, maar dat is niet altijd het geval. Vooral chronisch zieken hebben daar moeite mee. Door te bewegen, wat alleen de tuin bijhouden ook al is, kunnen mensen zich zelfstandig redden. In samenwerking met VluchtelingenWerk organiseren we bijvoorbeeld nu een fietscursus voor nieuwkomers. Zo proberen we preventief de zelfredzaamheid van de inwoners te behouden en te vergroten.”, aldus Eding.



Hierboven werd al duidelijk dat de buurtsportcoaches ondersteuning bieden bij alles op het gebied van leefstijl. Hier is natuurlijk ook de voeding een belangrijk onderdeel van. “Het is van belang om hierin de juiste balans te vinden”, laat Mijnheer weten. “Hiervoor dient onder andere de Schijf van Vijf. Het eten van verse groenten zorgt er bijvoorbeeld voor dat er fysiek minder snel klachten optreden. Echter is het belangrijk om te weten dat wij geen diëtist zijn. Wij geven alleen advies en leiden inwoners naar de juiste hulp”. Het advies geven gebeurt altijd op vraag. Zo geeft Mijnheer, net als de andere buurtsportcoaches, zo nu en dan voorlichtingen over voeding en bewegen op scholen en bij organisaties. Zoals bijvoorbeeld op de gezondheidsmarkt van Novatec “Daar is dan een project gaande en dan worden wij gevraagd om het één en ander over bovengenoemde onderwerpen te vertellen. Iedereen weet namelijk dat het belangrijk is om gezond te eten, maar wat zijn dan gezonde keuzes? Dat proberen wij tijdens zo’n voorlichting duidelijk te maken”, aldus Mijnheer.



Dagelijks organiseren de buurtsportcoaches diverse soorten activiteiten in de gemeente Westerkwartier. Zo vinden er op verschillende basisscholen pleinspelen plaats, is er een cursus fietsen voor vluchtelingen en bieden de buurtsportcoaches ondersteuning bij spelweken. “Het plezier dat mensen in het bewegen hebben, staat altijd voorop”, laat Berg weten. “Bij veel sportverenigingen in de gemeente Westerkwartier kan iedereen vrijblijvend drie keer gratis meetrainen. Op deze manier kan iedereen kijken welke sport het beste bij diegene past”. De buurtsportcoaches hebben uiteraard ontzettend veel plezier in hun werk en vinden het fantastisch om met zoveel verschillende mensen te werken. Echter hebben ze ook een doel gesteld. “Een doel op de lange termijn is natuurlijk dat iedereen in beweging is en dat iedereen, door te bewegen en gezonde voeding, tevreden is over het leven. Als wij daaraan kunnen bijdragen, zijn ook wij tevreden”, aldus Berg.



Sociaal Werk De Schans organiseert elke week, in samenwerking met andere verenigingen en organisaties, vele activiteiten, voorlichtingen, workshops en trainingen. Informatie hierover is te vinden op www.sportpleingroningen.nl, www.unieksporten.nl en www.sociaalwerkdeschans.nl. “Of kom eens langs op één van onze spreekuren”, besluit Eding.