Coördinator Virgil Wong-Fat over 1 jaar atheneum-onderwijs op de Ronerborg

RODEN – Sinds een jaar kunnen leerlingen ook atheneum-onderwijs volgen in Roden. En dat is voor het eerst in de historie. De Krant in gesprek met havo-atheneum coördinator Virgil Wong-Fat over het brede aanbod van voortgezet onderwijs op de Ronerborg. “Hoe fijn is het dat je dicht bij huis onderwijs kunt volgen?”

De wens voor atheneum-onderwijs in Roden bestond al heel lang, begint docent Engels en coördinator havo-atheneum Virgil Wong-Fat op zijn kantoor. “Ik zit ook in de plaatsingscommissie, verzorg de warme overdracht van groep-acht-leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Er bestond een duidelijke behoefte. Van leerlingen en ouders, maar het was ook een wens van de gemeente. Onze directeur Sjoerd Louwes vindt dat we alles moeten kunnen aanbieden, van vmbo BB tot atheneum. Bovendien is hij een voorstander van onderwijs dicht bij huis. Omdat het breed gedragen werd, is dat gelukt! In september van vorig jaar zijn we gestart met het atheneum op de Ronerborg.”

Atheneum-onderwijs wordt gegeven in een combiklas met de havo. Een klas met twintig leerlingen, vertelt Wong-Fat. “16 havoleerlingen en 4 leerlingen volgen het atheneum-onderwijs. Het prettige is dat leerlingen gemakkelijk kunnen opstromen. Dat is hetzelfde bij onze combiklas met VMBO TL+ en havo- leerlingen. Ze krijgen van beide stromen de instructie mee. De uitwerking van de opdrachten is aangepast aan het onderwijsniveau. Hebben wij het idee dat er meer inzit, gaan we daar mee aan de slag. Wij zijn echt van: ‘alles eruit halen wat er in zit’. We hebben veel aandacht voor de talenten van kinderen. Dat geldt ook voor het welbevinden van een leerling. Als iemand gelukkig is, prettig in z’n vel zit, presteert hij ook beter.” Lachend: “niet iedereen zal het even leuk vinden, maar er ontgaat ons niet zoveel. We zitten er kort op.”

Op dit moment telt de Ronerborg drie volwaardige havo-klassen. Al die klassen zijn klein, wat de persoonlijke aandacht voor de leerling ten goede komt. In de havo 1 klas zitten 21 leerlingen, in havo 2 18 leerlingen en in de derde klas eveneens 18 leerlingen en in de combiklas havo en atheneum dus 20 leerlingen. Na het derde jaar moeten de studenten uitwijken naar Leek. Op de Lindenborg kunnen ze de havo en het atheneum vervolgen. “We hopen dat in de toekomst dat de havo hier volledig kan worden afgerond. In ieder geval de meest gekozen profielen. Hier werken veel eerstegraads docenten. Dat zegt veel. De kleinschaligheid van de Ronerborg vinden veel docenten prettig. Dat is ook onze kracht. Juist omdat we een kleine school zijn kiezen veel leerlingen voor ons. Een mooi voorbeeld is een meisje uit de stad. Ze zat op een behoorlijk grote in Groningen. Voor haar veel te groot en te druk. Toen ze hier kwam kijken met haar ouders was ze totaal verbaasd dat we alleen maar een begane grond met één etage hebben, veel overzichtelijker vond ze. Nu zit ze hier met veel plezier op het atheneum.” Dat zelfde geldt ook voor Amber en Leon. Amber kwam van OBS De Poolster in Nieuw-Roden met een vwo-advies. Toen ze hoorde dat dat ook op de Ronerborg kon, twijfelde ze geen moment. De kleinschaligheid en onderwijs met een iPad gaven de doorslag. Leon komt van de Hasselbraam in Leek. Ook hij maakte de keuze voor Roden. “Ik kan niet zo goed tegen drukte. En het huiswerk maken we zoveel mogelijk tijdens de daltonuren op school. Dat vind ik fijn, dan ben ik tenminste echt vrij als ik thuiskom. Ik hoop dat ik de opleiding hier ook af kan maken.”

Het team van havo en atheneum wordt ook door een onderwijsdeskundige ondersteund. De bedoeling is om het onderwijs verder uit te bouwen. Binnenkort komt de onderwijsdeskundige op bezoek in Roden, op uitnodiging van Virgil Wong-Fat. “Mijn lijfspreuk is: ‘Doe je de goede dingen en doe je ze goed?’ Je moet altijd kritisch blijven naar jezelf, vind ik. We hebben hier het kostbaarste bezit van ouders in huis: hun kinderen.”