Wijkbelangen de Hofsteden viert 15-jarig jubileum met kleedjesmarkt en vossenjacht

RODEN – Waar veel wijkbelangenverenigingen het lastig hebben om de boel draaiende te houden, draait wijkbelangenvereniging de Hofsteden juist als een tierelier. De vereniging staat bekend om de vele leuke dingen die ze weten te realiseren. Zo heeft de wijk een eigen hondenspeelweide, compleet met paaltjes met hondenpoepzakjes, een speelveld op het Binnenhof, zijn de elektriciteitskastjes omgetoverd tot kunstwerkjes en zijn de soepinstuiven iedere keer opnieuw een groot succes. Dit jaar viert de vereniging haar 15-jarig bestaan. Op zaterdag 25 juni pakken ze uit met een kleedjesmarkt en een vossenjacht, vertelt kersverse voorzitter Ronald Uilenberg.

De Hofsteden is op 21 september 2007 opgericht, als tweede wijkbelangenvereniging in Noordenveld. De Vijfde Verloting was de eerste, weet penningmeester Bert Neven die al betrokken is sinds de oprichting van de club. ‘Die wijkbelangenvereniging is inmiddels ter ziele. Veel verenigingen hebben grote moeite om bestuursleden te vinden. De Hofsteden mag zich rijk rekenen met trouwe secretaris Henriette Johannes, een penningmeester die al 15 jaar op de centjes past én met een nieuwe, ambitieuze voorzitter. Want iedereen die Ronald Uilenberg kent weet het: stilzitten is er niet bij. Uilenberg is altijd in voor een feestje en wat reuring in de tent. Jan Donkelaar, net met pensioen, was al vanuit Welzijn in Noordenveld betrokken bij de vereniging en is straks van plan om een bestuursfunctie bekleden.

De Hofsteden heeft zo’n 850 potentiele leden, weet Uilenberg. ‘Daarvan zijn er 175 betalend lid. Zij ondersteunen onze vereniging. Mensen denken wel eens dat we een buurtvereniging zijn die activiteiten organiseren, dat zijn we niet. We komen op voor de belangen in de buurt, zijn de schakel tussen bewoners en de gemeente. Willen bewoners graag iets gerealiseerd hebben in de wijk, maken wij ons daar hard voor. Zo weten we dat er behoefte is aan een jeu de boules baan bij de Kastelenlaan. We gaan bekijken of we dat kunnen realiseren. Verder praten we graag mee over groen, grijs, verkeer en de veiligheid in de wijk. Het zou natuurlijk mooi en erg welkom zijn wanneer meer wijkbewoners zich aanmelden als lid. We kunnen de steun goed gebruiken!’

Kleedjesmarkt en vossenjacht

In de kapschuur van de penningmeester bespreken de heren de plannen voor het jubileumfeestje. Een kleedjesmarkt en een vossenjacht dus. Uilenberg is enthousiast. ‘De directeur van de Hoeksteen bood spontaan het nieuwe schoolplein aan voor de kleedjesmarkt. Een fantastische plek natuurlijk. Tussen 12:00 en 14:00 uur kunnen hun waar verkopen. Dus ik zou zeggen: mensen, trek leeg die garage, zolder of schuur. Om 14:00 uur begint de vossenjacht in de wijk. Daarvoor hebben we nog vossen nodig. Ook vossen van buiten de wijk zijn van harte welkom om mee te doen. Aanmelden als vos of als deelnemer voor zaterdag 25 juni kan via info@dehofsteden.nl. Meld je je aan als groep, vermeld dan wel even met hoeveel personen je meedoet. Startpunt van de vossenjacht is CBS de Hoeksteen aan de Slangenborg.