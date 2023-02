Wijkbelangenvereniging Roderveld alive and kicking

RODEN – Het is even rustig geweest rond de wijkbelangenvereniging Roderveld. Het werd zelfs heel even spannend toen er vorig jaar nog maar twee bestuursleden overbleven nadat de voorzitter, penningmeester en secretaris door alle coronagedoe en een verhuizing opstapten. Maar de vereniging is terug. En hoe. Het nieuwe, voltallige bestuur heeft er zin in.

Bestuursleden Trees van Dellen en Marcel Kies hebben versterking gevonden. Yvonne Dijksterhuis heeft de voorzittersrol op haar genomen, Leon van Nisselroy bewaakt de kas, René de Zeeuw is secretaris van wijkbelangenvereniging Roderveld en Elzelien Noordijk is net als Van Dellen en Kies algemeen lid. ‘Onze dringende oproep voor nieuwe bestuursleden is gelukkig beantwoord’, zegt Van Dellen opgelucht. Roderveld is met zo’n 1200 voordeuren en 200 leden de grootste wijkbelangenvereniging van de gemeente Noordenveld. Zo’n club is belangrijk, vindt kersverse voorzitter Dijksterhuis. ‘Wij zijn de toegangspoort tot de gemeente. Als er iets moet gebeuren in de wijk, zoeken wij contact met de gemeente. Input is voor ons erg belangrijk. Wij zien of horen niet alles. Daarom zouden we er graag leden bij willen hebben. 200 op de 1200 adressen is niet heel veel. Een lidmaatschap kost maar 5 euro per jaar. Door je stem te laten horen, kunnen eventuele problemen sneller opgelost worden. Bewoners hebben inspraak via de wijkbelangenvereniging. Alle informatie over de wijk en activiteiten die georganiseerd worden kunnen mensen terugvinden op onze totaal vernieuwde website. De credits daarvoor gaan naar René de Zeeuw. Hij heeft er weer een actuele, actieve site van gemaakt.’

De eerste activiteit die op stapel staat is een grote schoonmaak in de wijk. Op zaterdag 18 maart, tegelijkertijd met de Landelijke Opschoondag, gaat de bezem door de wijk die loopt van de Roderweg tot en met de Hullenweg. Het bestuur hoopt op een hoop actieve buurtbewoners. Wie zin heeft om de handen te laten wapperen en graag een mooie, schone wijk wil, mag zich om half 9 melden bij het dorpshuis in Nieuw-Roden. Om 12:00 uur gaan de vegers en prikkers terug de kast in en staat er voor de deelnemers een lekker broodje klaar in het dorpshuis. Op 14 april staat er een wijkschouw op de planning. ‘Dat doen we in samenwerking met politie, gemeente en de woningbouwvereniging. Wat zien we en wat zouden we graag anders willen? Dat is de rode draad van de schouw.’ In juni is de vereniging weer van plan een leuke speelmiddag voor kinderen te organiseren.

Een keer per jaar houdt de club een algemene ledenvergadering voor de hele wijk. Belangrijk, vindt Van Nisselroy. ‘In de wijk woon je niet alleen. En: als het goed gaat met mijn buurman, gaat het goed met mij. Samen moeten we de wijk schoon en veilig houden.’ Wie inwoner is van de wijk Roderveld en graag betrokken wil zijn bij alles wat er speelt en leeft in de wijk, kan lid worden door een mailtje te sturen naar db@wijkbelangenroderveld.nl. Meer weten over de ambitieuze vereniging? www.wijkbelangenroderveld.nl.