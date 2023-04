Wil Paping gaat het Pieterpad lopen in tien dagen voor zieke nicht

‘Ik ben dankbaar dat ik gezond ben en die uitdaging aan kan gaan, in de lijn van Mijntje’

RODEN – Wil Paping uit Roden staat voor een nieuwe uitdaging. Hij gaat het Pieterpad lopen in slechts 10 dagen. Uitgerust met een rugzak, tent, slaapzak, een gaspitje om water te koken, zakken gevriesdroogd eten, 1 lange titanium lepel om het eten uit de zak te vissen, een halve afgezaagde tandenborstel (scheelt weer 10 gram), wandelschoenen en twee setjes loopkleding begint Paping op 5 mei aan zijn avontuur. Met tien kilo op zijn rug sjouwt hij dagelijks een tocht van 50 kilometer om vervolgens ergens de tent op te slaan. U zult denken: waarom? Voor zijn nicht Mijntje Perk. Mijntje, geboren en getogen in Zevenhuizen, en net zo’n avonturier als hij, kan sinds 4 jaar helemaal niets meer. Is aan bed gekluisterd door de gevolgen van de ziekte van Lyme. In de reguliere zorg wordt haar ziekte niet erkend. Om behandelingen mogelijk te maken en Mijntje haar leven terug te geven is geld nodig. Paping hoopt met zijn tocht 10.000 euro op te halen.

Het is 2019 wanneer Mijntje (42) plotseling verandert van een sportieve, avontuurlijke dame in een lichamelijk wrak. Ze werd getest op Lyme, maar daar kwam niets uit. In mei 2020 wezen bioresonantie en uitgebreid labonderzoek bij een erkend laboratorium in Nederland op de ziekte van Lyme. Ook uit Duitse en Amerikaanse laboratoriumonderzoeken blijkt de Borrelia-bacterie, die de ziekte veroorzaakt, wel degelijk aanwezig te zijn. Erkenning vanuit de reguliere zorg krijgt ze niet. Labonderzoek dat niet via de reguliere weg in Nederland is aangevraagd wordt namelijk niet erkend. Ondertussen ligt de ooit zo energieke dame 24 uur per dag op bed en is afhankelijk van de verzorging van haar familie en vrienden. Chronische Lyme heeft haar leven volledig stilgelegd.

Wil Paping vindt het moeilijk om zijn nicht met wie hij opgroeide zo te zien. Beiden houden ze zo van de bergen, de natuur en het avontuur. Hij kan het, net als Mijntje, niet verkroppen dat haar ziekte hier niet wordt erkend en ze daarom geen medische hulp krijgt. Medicatie moet uit eigen broekzak betaald worden. ‘Met Amerikaanse technologie is het mogelijk om de bacterie te bestrijden, weten we inmiddels. Een jaar geleden liep ik rond met het idee om iets te doen. Ik zocht naar een sportieve uitdaging, iets wat we samen leuk vinden, iets dat ons verbindt. Zo kwam ik op het idee om het Pieterpad te lopen in 10 dagen. Daarmee hoop ik 10.000 euro op te halen zodat een deel van de behandelingen betaald kunnen worden.’ Op de keukentafel van Paping ligt zijn uitrusting klaar. Het gewicht heeft de data-analist tot op de gram nauwkeurig berekend in een Excel-sheet. ‘Ik ben naar de Kampeerhal Roden gegaan en heb daar echt goed advies gekregen. Goede uitrusting is enorm belangrijk. Deze donzen slaapzak weegt 400 gram. Alle spullen zijn zo licht mogelijk. De kleding en sokken zijn licht en functioneel. Ik heb exact 10 kilo op mijn rug. Dat is ook wel het maximale als je iedere dag 50 kilometer moet lopen.’

Avontuur

Paping is al een jaar in voorbereiding op de 500 kilometer lange voettocht. Familiebezoekjes worden ter voet afgelegd, in de weekenden gaat de wekker regelmatig om 2 uur ’s ochtends om vervolgens een flink stuk te lopen. Op 4 mei brengt zijn vriendin Paping samen met hun twee dochters naar een kennis van ‘Vrienden op de Fiets’ in Pieterburen, waar hij de nacht doorbrengt. ‘Om 4 uur gaat de wekker. Dan loop ik de eerste 50 kilometer naar Zuidlaren, waar een goede vriend van me woont. Hopelijk heeft hij een bordje warm eten voor me, haha.’ Het is Papings enige logeeradres tijdens de tocht. ‘Na Zuidlaren begint het avontuur. Waar je uitkomt weet je niet. Ik ben er niet van om alles precies te plannen. De route heb ik opgeslagen op mijn telefoon. Er is altijd wel ergens een plekje op een camping. Mocht het echt noodweer worden, dan ben ik via ‘Vrienden op de Fiets’ verzekerd van een bordje eten en een bed.’

Op 14 mei hoopt Wil Paping aan te komen bij de Sint-Pietersberg in Maastricht. Hij kijkt enorm uit naar het avontuur. ‘Ik ben dankbaar dat ik gezond ben en die uitdaging aan kan gaan, in de lijn van Mijntje. Zij kan genieten van de foto’s en video’s die ik haar stuur. Zo ondersteun ik haar mentaal en financieel.’ Wie Paping wil helpen om geld op te halen voor zijn zieke nicht, kan een donatie doen op gofund.me/297507ae. ‘Ik hoop dat mensen die mij of Mijntje kennen een kleine donatie willen doen. Het zou fantastisch zijn dat het lukt om mijn nicht haar leven terug te geven.’

‘Blij met deze crowdfunding’

Mijntje is dankbaar. Ze kijkt naar de foto toen ze in de bergen liep en er nog niets aan de hand was. ‘Dit zou ik kunnen zijn als avontuurlijk, energiek en sportief buitenmens, maar nu ‘even’ niet. Een teek heeft me flink beetgenomen. Ik ben ruim 4 jaar bedlegerig door chronische Lyme en heb dagelijks veel pijn. Lyme is grillig, keihard en genadeloos. Omdat er in de reguliere zorg in Nederland niks bij mij is gevonden krijg ik geen hulp en ondersteuning en word ik al ruim 4 jaar keihard aan mijn lot overgelaten. Ik moet zelf vanuit bed mijn behandelingen zoeken en betalen. Na 4 jaar kan ik de kosten niet meer alleen dragen. Daarom ben ik heel erg blij met deze crowdfunding. Ik hoop op de financiële steun die ik nodig heb om die behandelingen te kunnen ondergaan die ik nodig heb. Het geeft mij een grote kans op een betere kwaliteit van leven. Ik heb zóveel vecht- en levenslust, maar álles is afhankelijk van genezing en herstel.’ (Foto: Alfred Oosterman)