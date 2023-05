Wil Paping uit Roden bereikt na 10 dagen lopen Sint-Pietersberg

‘Genieten terwijl je de pijn probeert te vergeten’

RODEN/MAASTRICHT – Vrijdag rond de klok van half een bereikte wil Paping uit Roden de Sint-Pietersberg ten zuiden van Maastricht. Zijn doel was de 500 kilometer lange tocht in 10 dagen af te leggen en dat is gelukt. Al kwam hij zichzelf flink tegen. Paping, die de uitdaging aanging om geld voor zijn zieke nicht Meintje op te halen, ging één keer knock-out en had serieuze zorgen over zijn voeten. Op sommige dagen liep de avonturier 13 uur achter elkaar. Iedere avond zette hij trouw zijn trekkerstentje op en kookte voor de tent een potje. Ga er maar aan staan. Paping deed het. ‘Ik had mijn museumjaarkaart meegenomen. Onderweg leuke musea bezoek was het plan. Dat bleek toch iets te optimistisch. Ik had er de tijd en de energie niet meer voor. Mijn dagen bestonden uit lopen, eten, slapen, tent opzetten, tent afbreken en voeten verzorgen. Ik heb even gedacht: wat als mijn voeten zo kapot zijn dat het niet meer lukt? Fysiek was het zwaar. Je moet heel diep kunnen gaan. Het is op je tandvlees lopen af en toe. Toch was het genieten terwijl je de pijn probeert te vergeten.’ Paping heeft veel leuke gesprekken gevoerd onderweg. Mensen die spontaan een stuk meeliepen, een campingbaas die het stageld voor Papings goede doel doneerde, een campinggast die spontaan broodjes smeerde voor de lunch, iemand die een voetenmassage gaf en insmeerde met verkoelende pepermuntolie en een meneer die zijn luxe caravan ter overnachting aanbood. ‘Ik heb overal ‘ja’ op gezegd, iets wat ik anders misschien niet zo snel zou doen.’ Om half een kwam Paping aan bij de Sint-Pietersberg waar hij ontvangen werd door een behoorlijke club supporters. Zijn doel, 10.000 euro voor zijn nicht Meintje die lijdt aan chronische Lyme, is hij ruimschoots voorbij. ‘Ik heb nu zo’n 18.500 euro opgehaald voor behandeling in Amerika. Het is ook een beetje wie ik ben, als ik eenmaal los ben, word ik heel fanatiek.’