Wilco Drent van Nieuw-Roden naar VEV’67

Echte Nei-Roner volgend jaar in Leek te bewonderen

NIEUW-RODEN/LEEK – Wilco Drent verruilt komend seizoen zijn geliefde Nieuw-Roden voor VEV’67. De 28-jarige topschutter van Nieuw-Roden werd onlangs benaderd door VEV en ziet zijn overstap als een uitdaging. ‘Het kwam nooit in mij op om Nieuw-Roden te verlaten, totdat VEV opeens voorbijkwam. De ambitie om zo hoog mogelijk te voetballen was er altijd wel en ik denk dat ik spijt krijg als ik het niet doe.’

Een échte Nei-Roner dus. En daar verandert een overstap naar VEV niets aan. ‘Ik blijf altijd Nieuw-Roner. Dat sowieso’, klinkt het vastberaden. En toch kon Wilco een overstap naar VEV niet aan zich voorbij laten gaan. ‘Het is een droom om stappen te maken in m’n carrière. Ik was niet met een overstap bezig en had gedacht voor Nieuw-Roden te blijven voetballen, maar toen kwam VEV. Voor mij is het de perfecte stap. VEV speelt goed voetbal en draait goed mee in de tweede klasse. Het is een mooie uitdaging.’

Toch is het niet eenvoudig om de club waar hij zo lang voetbalde vaarwel te zeggen. ‘Ik heb er goed over nagedacht. Ik vind het fantastisch om met mijn broer te voetballen.’ Gekscherend noemt hij zijn tweelingbroer Sander zijn ‘spelersmakelaar’. ‘Ik heb het er met hem over gehad. Hij was van mening dat als je zo’n kans krijgt, je daar vol voor moet gaan. Zo’n kans moet je pakken.’

Bijkomend voordeel is dat Wilco bezig is met gezinsuitbreiding. Binnen enkele weken verwacht hij een kleintje en wordt hij voor het eerst vader. ‘Mijn vriendin werkt op zaterdag. Zondag is dan de enige dag dat je écht wat met elkaar kan doen, maar nu voetbal ik zondags. Bij VEV is dat niet zo en heb je de zondag vrij.’ Toch benadrukt Wilco dat dit niet de doorslag gaf om naar VEV te gaan. ‘Het is vooral de uitdaging die mij trekt.’

Ondertussen heeft Nieuw-Roden in het restant van het seizoen 2019-2020 nog genoeg om voor te knokken. De ploeg staat er goed voor in de strijd om de tweede periodetitel, waardoor nacompetitie voor promotie wellicht haalbaar is. ‘Daar gaan we zeker voor. We staan nu bovenaan in de periode en dan wil je die kans ook pakken. Periodekampioen worden zou mooi zijn, wat daarna komt is bonus’, aldus Drent.

Wie in oktober vorig jaar had gezegd dat Nieuw-Roden mee zou doen om een periodetitel, was wellicht voor gek verklaard. Na een schorsing van 30 dagen na ongeregeldheden in de beker tegen Houtigehage, begon Nieuw-Roden met enkele nederlagen aan de competitie. ‘Het begin was dramatisch’, beaamt Drent. ‘Gelukkig zijn we nu uit die periode en doen we zelfs mee om een periodetitel.’

Ook individueel kan Drent nog in de prijzen vallen. Momenteel gaat hij fier aan kop van het Intersport Superstore Topscorersklassement. Met zeventien treffers maakt hij zeker kans om uiteindelijk met de topscorerstitel er vandoor te gaan. ‘We gaan nog een half jaar vlammen!’, klinkt de spits dan ook zelfverzekerd.

Hard werken

Een echte spits is Wilco niet. Althans, niet van nature. ‘Ik begon als linksback. Daarna kwam ik op het middenveld terecht. Pas toen Sander langere tijd uit de running was met een blessure, kwam ik voorin als gelegenheidsspits. Dat beviel goed, waardoor Sander en ik nu een spitsenduo vormen.’ Net als zijn broer moet Wilco het van hard werken hebben. ‘Dat heb ik ook aangegeven in de gesprekken met VEV. Zij gaven aan dat ze een spits nodig hebben die hard werkt en zijn mouwen opstroopt. Ik ben zo’n speler.’